Dùng đội hình lạ thắng Indonesia, HLV Kim Sang-sik nói 'chẳng làm gì khác biệt'

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia với tỷ số 3-0 tối qua (3/8) trên sân vận động Pakansari ở Bogor (Indonesia). Huấn luyện viên Kim Sang-sik gây bất ngờ khi sử dụng đội hình khác hẳn với 2 trận trước, cất cả Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son trên ghế dự bị. Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng ông không làm gì đặc biệt với những lựa chọn này.

“Chúng tôi không làm gì khác biệt trong cả trận gặp Indonesia lẫn Singapore”, huấn luyện viên Kim Sang-sik nói trong buổi họp báo sau trận đấu.

Video: Đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia 3-0.

Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hai Long và Nguyễn Xuân Son là ba cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Hoàng Đức cũng có đóng góp nổi bật với hai pha kiến tạo.

Những cầu thủ được trao cơ hội đá chính lần đầu ở trận này thể hiện tốt. Hai Long ghi bàn từ đường kiến tạo của Lê Phạm Thành Long. Bùi Hoàng Việt Anh chơi hay ở hàng phòng ngự dù sớm phải quấn băng trên đầu vì chấn thương.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik (Ảnh: VFF)

“Đây là trận đấu rất khó khăn trên sân khách và chúng tôi đã thể hiện hết mình để có chiến thắng. Với 3 điểm này thì tình hình của đội tuyển Việt Nam đang rất tươi sáng. Tôi xin cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. Cũng xin cảm ơn các cổ động viên ở đây và ở nhà đã cố vũ cho đội tuyển. Giờ sự tập trung của chúng tôi sẽ dành cho trận tiếp theo”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói thêm.

HLV Kim Sang-sik cũng đánh giá cao màn trình diễn của Đình Bắc, Hai Long và Trương Tiến Anh. Hai cầu thủ này góp phần giúp đội tuyển Việt Nam duy trì khả năng di chuyển, tạo cơ hội và vận hành chiến thuật trong phần lớn thời gian trận đấu.

“Sau trận gặp Singapore, tôi cũng có nhiều suy nghĩ khi phải thay Đình Bắc sớm trong hiệp một. Tuy nhiên, hôm nay cậu ấy đã vượt qua áp lực về tâm lý và có một màn trình diễn rất tốt. Tôi muốn dành lời khen cho Đình Bắc.

Các cầu thủ được trao cơ hội hôm nay đã chơi hết mình và rất ấn tượng, nhất là Hai Long. Trương Tiến Anh cũng đá rất hay, cậu ấy di chuyển rất nhiều và đó là điều chúng tôi rất cần để vận hành chiến thuật. Tiến Anh là một cầu thủ lớn của đội tuyển và hôm nay rất nhiều cơ hội được cậu ấy góp phần tạo ra”, HLV Kim Sang-sik nói.

Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam gặp Campuchia lúc 20h ngày 7/8.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026

Do Indonesia (6 điểm) và Singapore (7 điểm) gặp nhau ở lượt cuối, cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik rộng mở. Kịch bản dễ nhất có thể để đội tuyển Việt Nam bị loại là thua Campuchia với cách biệt 9 bàn trở lên, đồng thời Indonesia thắng Singapore 1 bàn.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất theo thông tin chính thức trên trang chủ của giải đấu. Tính đến hết trận Indonesia 0-3 Việt Nam, vị trí các đội bóng của bảng A như sau.

XH Đội Trận đấu Bàn thắng/Bàn thua Điểm 1 Việt Nam 3 10-0 7 2 Singapore 3 4-1 7 3 Indonesia 3 8-4 6 4 Campuchia 3 5-7 3 5 Timor Leste 4 0-15 0