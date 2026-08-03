Người Trung Quốc đổ tiền trải nghiệm robot hình người

(VTC News) -

Dù chưa thể nấu ăn, giặt giũ hay dọn dẹp nhà cửa, những robot hình người đầu tiên dành cho người tiêu dùng vẫn thu hút hàng nghìn đơn đặt trước tại Trung Quốc.

Với nhiều khách hàng, giá trị lớn nhất của sản phẩm không nằm ở khả năng thay thế lao động, mà ở cơ hội trở thành những người đầu tiên trải nghiệm công nghệ được kỳ vọng sẽ thay đổi cuộc sống trong tương lai.

Phiên bản nữ của robot U1 được UBTech. (Ảnh: Digitaltrends)

Nhà đầu tư Song, 39 tuổi ở Bắc Kinh, vừa chi 159.800 nhân dân tệ (khoảng 620 triệu đồng) để đặt mua robot đồng hành U1 Pro phiên bản nữ của UBTech Robotics. Anh không kỳ vọng robot sẽ nấu ăn hay dọn dẹp.

“Việc sở hữu một trong những robot hình người đầu tiên trên thị trường mang nhiều ý nghĩa trải nghiệm công nghệ hơn là tìm kiếm một thiết bị hỗ trợ việc nhà”, Song chia sẻ.

Trong nhiều năm, robot hình người chủ yếu hoạt động trong các nhà máy hoặc dây chuyền sản xuất có môi trường được kiểm soát. Hiện nay, các công ty robot Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm một bước đi mới: đưa robot vào không gian sống của các gia đình.

Khác với robot công nghiệp chỉ thực hiện những thao tác lặp lại, robot gia đình phải có khả năng di chuyển trong môi trường phức tạp, tương tác tự nhiên với con người và tạo ra giá trị như một người bạn đồng hành, trước khi có thể đảm nhận các công việc trong nhà.

Người mua chấp nhận công nghệ còn sơ khai

UBTech là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Trung Quốc tham gia thị trường này. Công ty cho biết dòng robot U1 nhận được 13.361 đơn đặt hàng tính đến ngày 30/6, chưa đầy một tháng sau khi mở bán trước. Những lô hàng đầu tiên dự kiến được giao từ ngày 16/9.

Dòng U1 gồm ba phiên bản Lite, Pro và Ultra, với giá bán từ 119.800 đến 990.000 nhân dân tệ (khoảng 466 triệu đến 3,85 tỷ đồng).

Theo UBTech, các robot này được thiết kế chủ yếu cho mục đích đồng hành cảm xúc, có thể biểu lộ nét mặt, giao tiếp bằng giọng nói và trò chuyện nhờ các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Với một số người mua sớm, sức hấp dẫn không nằm ở tính hữu dụng hằng ngày mà ở việc được “ngồi hàng ghế đầu” chứng kiến bước tiến công nghệ.

Yang, một người đam mê công nghệ 30 tuổi đến từ tỉnh Vân Nam, cũng mua phiên bản nữ U1 Pro và không kỳ vọng quá nhiều vào sản phẩm.

“Tôi thường mua các thiết bị tự động và sản phẩm công nghệ mới nổi”, anh nói. “Tôi không kỳ vọng quá cao và đã mua thì không hối hận”.

Tuy nhiên, không phải người tiêu dùng nào cũng hài lòng.

An, 28 tuổi ở tỉnh Chiết Giang, đã đặt cọc 3.000 nhân dân tệ cho một robot U1 Pro phiên bản nam nhưng cảm thấy thất vọng sau khi theo dõi buổi ra mắt sản phẩm hồi tháng 6. Theo cô, robot mới trình diễn được rất ít khả năng vận động.

Ma, đến từ tỉnh Giang Tô, thậm chí đã yêu cầu hoàn lại toàn bộ tiền đặt cọc sau khi xem sự kiện ra mắt trực tuyến. Ban đầu bị thu hút bởi ý tưởng sở hữu một robot đồng hành, nhưng cô cho rằng công nghệ hiện tại còn cách khá xa những gì bản thân kỳ vọng.

Những phản ứng trái chiều cho thấy thách thức lớn nhất của ngành robot hình người hiện nay là thuyết phục người tiêu dùng đặt niềm tin vào một công nghệ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Video Ubtech ra mắt loạt sản phẩm robot hình người đồng hành, ngày 30/6. (Nguồn: OF)

Đồng hành trước, giúp việc sau

Nhà sáng lập kiêm CEO UBTech Zhou Jian thừa nhận robot gia đình hiện chưa đủ khả năng thay thế con người trong các công việc nội trợ. Theo ông, tương tác cảm xúc sẽ là bước phát triển khả thi hơn trong giai đoạn đầu.

“Khi năng lực AI tiếp tục phát triển, robot trước tiên có thể trở thành bạn đồng hành thông qua các mô hình ngôn ngữ lớn và AI cảm xúc. Sau đó, những công việc như dọn dẹp, giặt quần áo hay nấu ăn sẽ dần được tích hợp cùng khả năng tương tác”, Zhou nói.

Giới phân tích cho rằng dù công nghệ còn nhiều hạn chế, thị trường robot đồng hành vẫn có triển vọng tăng trưởng trong dài hạn nhờ những thay đổi về nhân khẩu học.

Dân số già hóa, tỷ lệ sinh giảm và sự gia tăng của các hộ gia đình chỉ có một người đang thúc đẩy sự phát triển của “nền kinh tế đồng hành”.

Hãng nghiên cứu TrendForce dự báo thị trường robot hình người đồng hành sẽ đạt quy mô khoảng 1,1 tỷ USD vào năm 2030.

Các nhà đầu tư cũng cho rằng nếu robot có thể thực sự đảm nhận việc nhà trong tương lai, quy mô thị trường sẽ còn lớn hơn nhiều so với robot công nghiệp.

“Nếu một cỗ máy có thể lo được các công việc trong gia đình, tiềm năng thị trường sẽ vô cùng lớn”, Zebin Wang, quản lý đầu tư tại JG Investment, nhận định. Ông cho rằng quá trình phổ biến robot hình người có thể diễn ra tương tự robot hút bụi tự động, từ một sản phẩm mới lạ trở thành thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình.