Robot và AI trở thành tâm điểm tại VCCA 2026

(VTC News) -

Hội nghị Khoa học và Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa lần thứ 8 (VCCA 2026) khai mạc ngày 16/7 tại Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), quy tụ hàng trăm nhà khoa học, doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực tự động hóa, robot và trí tuệ nhân tạo (AI).

Diễn ra đến hết ngày 18/7 với chủ đề "Tự động hóa thông minh - Công nghệ chiến lược của Kỷ nguyên số", VCCA 2026 do Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) chủ trì, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng nhiều cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước.

TS Nguyễn Quân, Chủ tịch VAA, phát biểu tại lễ khai mạc VCCA 2026. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Phát biểu khai mạc, TS Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng KH&CN, Chủ tịch VAA, cho biết chủ đề của hội nghị thể hiện quyết tâm của cộng đồng tự động hóa trong việc đồng hành cùng quá trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đây cũng là hoạt động cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Quyết định 21/2026 của Thủ tướng về phát triển các công nghệ chiến lược, trong đó robot và tự động hóa là một trong những lĩnh vực ưu tiên.

"Công nghệ tự động hóa không đơn thuần là một công nghệ riêng lẻ mà là sự tích hợp của nhiều công nghệ tiên tiến như vật liệu mới, bán dẫn, cơ khí chính xác, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT). Chính vì vậy, tự động hóa đang hiện diện trong hầu hết các ngành, từ sản xuất công nghiệp, dịch vụ công đến quản lý hành chính", TS Nguyễn Quân nói.

VCCA được tổ chức định kỳ hai năm một lần từ năm 2011 và năm nay đánh dấu lần thứ tám diễn ra sự kiện. Theo Ban tổ chức, hội nghị năm nay có 157 trong tổng số 178 báo cáo khoa học vượt qua phản biện để trình bày tại 22 tiểu ban, tăng cả về số lượng bài gửi và bài được chấp nhận so với VCCA 2024.

Các nghiên cứu tập trung vào nhiều lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm như robot công nghiệp, robot di động, xe tự hành, điện tử y sinh, tự động hóa trong chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp thông minh. Đáng chú ý, riêng chủ đề xe tự hành chiếm tới bốn tiểu ban chuyên môn.

Các đại biểu tham quan gian hàng về một dây chuyền sản xuất sử dụng cánh tay robot tự động tại triển lãm.

Tại phiên toàn thể, các chuyên gia trình bày nhiều chủ đề mới như "trí tuệ tự thân" của robot (embodied intelligence), robot mềm (soft robot), nhà máy thông minh và thành phố thông minh. Các báo cáo được tuyển chọn sẽ đăng trên Tạp chí Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa (MCA), đồng thời Ban tổ chức trao giải cho những công trình xuất sắc nhất của hội nghị.

Bên cạnh hoạt động học thuật, VCCA 2026 tổ chức diễn đàn doanh nghiệp với khoảng 25-30 tham luận và tọa đàm xoay quanh đổi mới sáng tạo, phát triển robot và drone "Make in Vietnam", năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh và hợp tác nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, Triển lãm công nghệ AT Expo giới thiệu các sản phẩm và giải pháp tự động hóa mới của doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo. Ban tổ chức kỳ vọng nhiều biên bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường sẽ được ký kết trong khuôn khổ sự kiện.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày UAV. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Theo TS Nguyễn Quân, VCCA 2026 thu hút gần 200 báo cáo khoa học cùng sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học trong, ngoài nước. Với ba hoạt động chính gồm hội nghị khoa học, diễn đàn doanh nghiệp và triển lãm công nghệ, sự kiện được kỳ vọng tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa giới nghiên cứu và doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm robot, tự động hóa "Make in Vietnam".

Trong vai trò đơn vị đăng cai, PGS.TS Đoàn Đức Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn, cho biết việc được lựa chọn tổ chức VCCA 2026 là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của nhà trường trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế.

Ông Tùng kỳ vọng hội nghị sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó khẳng định vai trò của Trường Đại học Quy Nhơn như một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

TS Nguyễn Quân nhận định việc hình thành không gian phát triển mới của tỉnh Gia Lai sau điều chỉnh địa giới hành chính sẽ mở ra nhiều cơ hội để khoa học, công nghệ và tự động hóa đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương.

"Chúng tôi mong các doanh nghiệp có cơ hội gặp gỡ trực tiếp các nhà khoa học và các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, từ đó hình thành những mô hình hợp tác mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương", TS Nguyễn Quân nói.