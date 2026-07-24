Giá xăng dầu hôm nay 24/7: Tiếp tục tăng, lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 6

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng phiên thứ năm liên tiếp, lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 6 khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi làm gia tăng rủi ro nguồn cung dầu từ Trung Đông. Xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang, khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng.

Nhiều chuyên gia nhận định, khả năng xảy ra một cuộc chiến trên bộ dường như đang tăng lên từng ngày, trong khi hoạt động vận chuyển tàu chở dầu bị hạn chế tại 2 eo biển, vốn là những tuyến đường hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới. Điều này đang đẩy giá dầu tiến gần mức cao nhất trong vòng 4 năm qua là 126,41 USD/thùng.

Lực lượng Houthi tại Yemen đã mở thêm một mặt trận mới khi nhắm mục tiêu vào các tàu vận chuyển dầu của Saudi Arabia tại eo biển Bab el-Mandeb, sau khi tuyên bố sẽ áp đặt lệnh phong tỏa đường biển đối với các chuyến hàng xuất khẩu dầu của Saudi Arabia.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng cao. (Ảnh minh họa: Reuters).

Nhóm này cho biết đã tiến hành một chiến dịch quân sự tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia. Sau đó, hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia (SPA) xác nhận một trong hai tàu đã bốc cháy sau khi bị tấn công lúc đang di chuyển trên Biển Đỏ. Tuy nhiên, SPA không nêu rõ lực lượng nào đứng sau vụ tấn công.

Các chuyên gia ước tính eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb là tuyến vận chuyển khoảng 25% tổng nguồn cung dầu của thế giới.

Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent có thể vượt 120 USD/thùng trong quý IV năm nay và đạt mức trung bình khoảng 100 USD/thùng trong năm tới nếu tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz kéo dài đến năm 2027. Giá dầu thậm chí còn có thể tăng cao hơn nếu eo biển Bab el-Mandeb và kênh đào Suez cũng tiếp tục bị gián đoạn trong thời gian dài.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 23/7, giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu trong nước đồng loạt tăng.

Cụ thể, giá xăng E10 RON95-V tăng 1.080 đồng/lít, lên 22.830 đồng/lít; xăng E10 RON95-III tăng 880 đồng/lít, lên 21.430 đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng 1.060 đồng/lít, lên 20.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 2.440 đồng/lít, lên 25.760 đồng/lít; dầu hỏa tăng 2.060 đồng/lít, lên 26.650 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.110 đồng/kg, lên 15.560 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Đồng thời, quyết định chi sử dụng quỹ ở mức 1.000 đồng/lít đối với xăng sinh học, 1.500 đồng/lít đối với dầu diesel và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut.