Giá dầu tăng vọt sau tối hậu thư của ông Trump về Iran

Ngay trong phiên mở cửa ngày 23/3, giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giao tháng 5/2026 tăng 1,8% lên hơn 100 USD/thùng, trước khi giảm nhẹ trở lại. Trong khi giá dầu thô Brent giao tháng 5/2026 tăng với tốc độ tương tự, lên 113,44 USD/thùng trước khi giảm xuống khoảng 111 USD sau khoảng 45 phút giao dịch.

Ngày 27/2, một ngày trước khi cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran bắt đầu lan rộng, giá dầu West Texas Intermediate (WTI) và Brent ở mức lần lượt là 67,02 USD/thùng và 72,48 USD/thùng.

Mặt trời lặn phía sau những giàn khoan dầu bên ngoài Vaudoy-en-Brie gần Paris, Pháp. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tehran liên tục đưa ra những lời đe dọa "ăn miếng trả miếng" khi cuộc xung đột bước sang tuần thứ 4, với việc nhà lãnh đạo Mỹ yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 20% ​​lượng dầu khí của thế giới.

Tối 21/3, ông Trump đăng tải trên Truth Social rằng lực lượng Mỹ sẽ "tấn công và phá hủy" nhà máy điện của Iran - "bắt đầu với nhà máy lớn nhất trước" nếu Tehran không mở cửa hoàn toàn eo biển trong vòng 48 giờ. Đáp lại, quân đội Iran tuyên bố nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khử muối của Mỹ.

Iran trên thực tế gần như đóng eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với phần còn lại của thế giới. Các cuộc tấn công vào tàu thuyền trong bối cảnh xung đột leo thang khiến phần lớn hoạt động vận chuyển dầu bằng tàu bị đình trệ. Một số quốc gia sản xuất dầu lớn phải cắt giảm sản lượng do không thể xuất khẩu.

Mỹ cùng nhiều đồng minh tại châu Âu và châu Á phụ thuộc đáng kể vào nguồn dầu này để đáp ứng nhu cầu năng lượng. Trong nỗ lực hạ nhiệt giá năng lượng, Washington nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Iran trên biển.

Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Tướng Eyal Zamir cho biết lực lượng của ông đang mở rộng chiến dịch trên bộ chống lại Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon và cảnh báo về chiến dịch kéo dài.

"Chúng tôi hiện đang chuẩn bị đẩy mạnh hoạt động và cuộc tấn công trên bộ có mục tiêu theo kế hoạch đã được chuẩn bị", ông Zamir nói.

Để trả đũa chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel, Iran đang tiến hành những cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng, đặc biệt là mục tiêu năng lượng ở những quốc gia đồng minh với Washington cũng như nhằm vào tàu thuyền ở Vịnh Ba Tư, đặc biệt là đe dọa tàu thuyền đi vào eo biển.