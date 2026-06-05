UNICEF đồng hành cùng trẻ em Việt Nam vì tương lai xanh hơn

(VTC News) -

Những năm gần đây, Việt Nam liên tiếp đối mặt với hạn hán, xâm nhập mặn, bão lũ và sạt lở đất. Trong các thảm họa thiên nhiên, trẻ em luôn là nhóm dễ bị tổn thương nhất. Các em có thể phải nghỉ học kéo dài, thiếu nước sạch, mất điều kiện sinh hoạt cơ bản hoặc đối mặt với những tổn thương tâm lý sau thiên tai.

Sau các đợt thiên tai lớn, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) nhanh chóng phối hợp cùng Chính phủ Việt Nam hỗ trợ nước sạch, viên khử khuẩn, thiết bị lọc nước, đồ dùng học tập và hỗ trợ tiền mặt cho các gia đình bị ảnh hưởng.

UNICEF đồng hành cùng trẻ em Việt Nam vì một tương lai xanh hơn.

"Trẻ em và thanh thiếu niên không phải là những người gây ra biến đổi khí hậu hay suy thoái môi trường, nhưng các em lại đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất. Vì thế, đầu tư cho trẻ em hôm nay cũng chính là đầu tư cho tương lai của đất nước", ông Lý Phát Việt Linh, Quản lý chương trình ứng phó thiên tai, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu của UNICEF Việt Nam, chia sẻ.

Bên cạnh các hoạt động cứu trợ khẩn cấp sau thiên tai như cung cấp nước sạch, viên khử khuẩn, thiết bị lọc nước, đồ dùng học tập và hỗ trợ tiền mặt cho các gia đình bị ảnh hưởng, UNICEF đang thúc đẩy nhiều chương trình giúp trẻ em và cộng đồng nâng cao khả năng thích ứng trước những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

UNICEF đồng hành cùng trẻ em Việt Nam vì một tương lai xanh hơn

Một trong những sáng kiến nổi bật là chiến dịch "Không khí thêm trong - Cuộc sống thêm màu", tập trung vào vấn đề ô nhiễm không khí.

Thông qua triển lãm ảnh, các hoạt động kể chuyện bằng hình ảnh và đối thoại cộng đồng, trẻ em được khuyến khích chia sẻ góc nhìn của chính mình về môi trường sống.

Bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam.

Theo bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam, mục tiêu của chương trình không chỉ dừng ở nâng cao nhận thức.

"Đây là không gian để trẻ em thể hiện suy nghĩ, trải nghiệm và những điều các em đang đối mặt hằng ngày. Nâng cao nhận thức là bước đầu tiên, nhưng quan trọng hơn là tạo cơ hội để trẻ em và thanh thiếu niên tham gia tìm kiếm giải pháp", bà nói.

Triết lý này được thể hiện rõ hơn qua sự ra đời của Tòa soạn Tiếng Xanh - sáng kiến do UNICEF Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng doanh nghiệp xã hội Tò He triển khai. Đây được xem là tòa soạn đầu tiên tại Việt Nam do chính trẻ em và thanh thiếu niên tham gia điều hành.

Hơn 50 thành viên đầu tiên đến từ nhiều địa phương đã cùng viết bài, sản xuất nội dung và kể những câu chuyện về môi trường, khí hậu và phát triển bền vững dưới góc nhìn của thế hệ trẻ. Thay vì để người lớn kể câu chuyện của trẻ em, các em được học cách tự kể câu chuyện của chính mình.

"Chúng tôi muốn trao cho các em công cụ, kỹ năng và kiến thức để tự kể câu chuyện của chính mình. Đó là cách để tiếng nói của trẻ em thực sự được lắng nghe", bà Danailov cho hay.

Nguyễn Trà My, Phó Tổng biên tập Toà soạn Tiếng Xanh, UNICEF.

Lê Phương Linh, một thành viên tham gia dự án, cho biết chương trình giúp em hiểu rõ hơn về những vấn đề môi trường đang diễn ra xung quanh.

"Em muốn dùng những bức ảnh của mình để truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường đến nhiều người hơn", Linh nói.

Theo UNICEF, việc trao quyền cho trẻ em không chỉ nhằm giúp các em hiểu hơn về biến đổi khí hậu mà còn khuyến khích thế hệ trẻ trở thành những công dân chủ động, có khả năng tham gia vào quá trình tìm kiếm giải pháp cho các thách thức môi trường trong tương lai.

"UNICEF đã đồng hành cùng Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua. Chúng tôi tin rằng bảo vệ quyền trẻ em trước những thách thức môi trường và khí hậu hôm nay chính là bảo vệ tương lai của Việt Nam ngày mai", bà Silvia Danailov nói.