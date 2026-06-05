MOVA bố sung lựa chọn robot hút bụi cao cấp và phổ thông

(VTC News) -

MOVA vừa giới thiệu hai mẫu robot hút bụi mới là V70 Ultra Complete và E50 Ultra tại thị trường Việt Nam. Đây là những sản phẩm thuộc nhóm thiết bị gia dụng thông minh, được hãng định vị ở hai phân khúc khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu làm sạch ngày càng đa dạng của người dùng.

Trong đó, V70 Ultra Complete là mẫu robot cao cấp nhất hiện nay của MOVA tại Việt Nam. Thiết bị được trang bị hệ thống khăn lau có khả năng mở rộng tối đa 16 cm, cho phép tiếp cận các khu vực sát chân tường, góc khuất hoặc không gian xung quanh chân bàn ghế - những vị trí thường khó làm sạch đối với robot hút bụi thông thường.

Bên cạnh đó, hãng cho biết sản phẩm sở hữu chổi quét cạnh phía trước có thể mở rộng tới 12 cm, hỗ trợ thu gom bụi bẩn và mảnh vụn trong các khe hẹp từ 3,8 cm. Sự kết hợp giữa hệ thống chổi quét và khăn lau mở rộng giúp tăng hiệu quả làm sạch trong các không gian có nhiều đồ nội thất.

Mova V70 Ultra Complete.

Ở phân khúc phổ thông, E50 Ultra được nâng cấp đáng kể so với thế hệ E40 Ultra trước đó. Thiết bị sở hữu lực hút tối đa 30.000 Pa cùng hệ thống ba chổi chống rối, hướng tới khả năng xử lý bụi mịn, tóc và lông thú cưng trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Ngoài khả năng hút bụi, E50 Ultra còn được trang bị hệ thống lau sàn áp lực cao với lực nén 12N, kết hợp cơ chế lau xoay có tốc độ lên tới 260 vòng/phút. Nhà sản xuất cho biết hệ thống này có thể hỗ trợ xử lý các vết bẩn cứng đầu trên sàn nhà, đồng thời tự động điều chỉnh theo từng khu vực làm sạch.

Mova E50 Ultra.

Sự xuất hiện của V70 Ultra Complete và E50 Ultra diễn ra trong bối cảnh thị trường thiết bị gia dụng thông minh tại Việt Nam có tín hiệu tích cực, đặc biệt ở nhóm robot hút bụi tích hợp các tính năng tự động hóa. Các nhà sản xuất đang tập trung phát triển những công nghệ giúp giảm thiểu sự can thiệp của người dùng trong quá trình vệ sinh nhà cửa, từ khâu hút bụi, lau sàn đến quản lý và bảo trì thiết bị.

Theo MOVA, bên cạnh việc mở rộng danh mục sản phẩm, hãng cũng đang xây dựng hệ thống dịch vụ hậu mãi và bảo hành chính hãng tại Việt Nam thông qua hợp tác với đơn vị phân phối trong nước. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu nhu cầu sử dụng thực tế của người dùng Việt Nam để phát triển các giải pháp gia dụng thông minh trong thời gian tới.