Mưa lũ ở Lai Châu: 4 người tử vong, 4 người nghi mất tích

(VTC News) -

Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với các lực lượng giải cứu người dân mắc kẹt do mưa lũ tại Mường Than, Lai Châu. (Video: Bộ Công an)

Công an tỉnh Lai Châu báo cáo tình hình thiên tai từ ngày 15/7 đến 8h30 ngày 18/7 trên địa bàn xã Mường Than.

Theo báo cáo, 4 nạn nhân tử vong do mưa lũ, gồm: L.V.C. (SN 1995, trú tại Bản Chít, xã Mường Than) B.T.L. (SN 2016 trú tại Bản Nậm Sáng, xã Mường Than), P.T.L. (SN 1994); P.X.T. (SN 2018, cùng trú ở bản Chít, xã Mường Than).

4 người nghi mất tích, gồm: L.T.X. (SN 1981), Đ.T.H. (SN 1972); N.T.M. (SN 1958); P.N.C. (SN 2015, cùng trú tại bản Chít, xã Mường Than).

Ngoài ra, 7 người khác bị thương, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Than Uyên, Bệnh viện Đa khoa Tân Uyên.

Mưa lũ khiến 13 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, tập trung chủ yếu tại bản Chít, xã Mường Than và nhiều nhà bị hư hỏng, 14 nhà có nguy cơ sạt lở, 80 hộ gia đình với gần 400 người bị ảnh hưởng nhà cửa phải đi ở nhờ.

Công an tỉnh Lai Châu giải cứu người dân bị mắc kẹt trong mưa lũ.

Khoảng 20 cột điện trên địa bàn bị đổ, gây mất điện nhiều bản.

Đoạn Km 354 - QL32 thuộc địa phận bản Che Bó, bản Chít nước lũ, bùn đất, cành cây ngập tràn qua Quốc lộ từ đoạn Bãi đá Phương Nhung kéo dài đến đường vào bản Chít chiều dài khoảng 800m, gây ách tắc phương tiện giao thông, các phương tiện tạm thời không thể đi qua.

QL 279 địa phận bản Sắp Ngụa, đoạn rẽ ngã ba đường vành đai bị ngập khoảng 50m, nước lũ tràn qua đường gây ách tắc giao thông.

Mưa lũ gây sạt lở đường liên bản Ngà Phát - Mường Mít khoảng: 300m, phương tiện tạm thời chưa di chuyển qua.

Tổng thiệt hại về nhà ở, cây cối, hoa màu và giao thông, đường điện khoảng trên 120 tỷ đồng.

Công an xã Mường Than huy động 24 cán bộ chiến sĩ, 70 cán bộ Tổ An ninh trật tự cơ sở; 50 cán bộ công chức xã; 50 cán bộ chiến sĩ quân sự xã và dân quân tự vệ; 2 ô tô chuyên dụng Công an xã tham gia ứng cứu trước thiên tai, lũ quét.

Công an tỉnh Lai Châu triển khai lực lượng hỗ trợ gồm 90 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều ô tô và các công cụ hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn khác.

Công an các xã Than Uyên, Mường Kim, Khoen On, Pắc Ta, Tân Uyên triển khai lực lượng gồm 50 cán bộ, chiến sĩ cùng 7 ô tô chuyên dụng của Công an xã hỗ trợ xã Mường Than tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã Mường Than huy động 6 máy xúc, 3 máy xúc lật, 8 ô tô khắc phục tạm thời đường giao thông Quốc lộ 32. Số người tham gia ứng phó, tìm kiếm cứu nạn 500 người gồm cán bộ công chức, viên chức, giáo viên xã và Nhân dân để khắc phục hậu quả.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân mất tích và phối hợp với các thôn bản rà soát các công dân hiện chưa liên lạc được nghi mất tích sau khi bị lũ ống, lũ quét tràn qua, thống kê thiệt hại ban đầu.