Viettel Post công bố chiến lược mở rộng hạ tầng logistics

(VTC News) -

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 với doanh thu thuần đạt 5.472 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 92,73 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 15% và hơn 79% so với quý I/2026. Báo cáo ghi nhận sự phục hồi về hiệu quả vận hành trong ngắn hạn, đồng thời phản ánh quy mô đầu tư hạ tầng đang được doanh nghiệp tiếp tục mở rộng.

Cũng theo báo cáo, lợi nhuận sau thuế của Viettel Post đạt xấp xỉ 72,76 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 86,6% so với quý liền trước. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận tổng doanh thu thuần lũy kế đạt 10.230 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lũy kế nửa đầu năm giảm 33% so với cùng kỳ, xuống mức 111,8 tỷ đồng. Chỉ số này chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự gia tăng của chi phí đầu vào trong ngành vận tải, đặc biệt là giá nhiên liệu duy trì ở mức cao. Bên cạnh đó, việc duy trì nguồn vốn đầu tư lớn cho hạ tầng kho bãi, phương tiện và công nghệ tự động hóa cũng tác động đến kết quả lợi nhuận ngắn hạn. Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản hợp nhất của Viettel Post đạt hơn 8.067 tỷ đồng, tăng gần 550 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Viettel Post ứng dụng công nghệ vào giải quyết các bài toán của ngành logistics.

Đối với hoạt động hợp tác quốc tế, từ tháng 4/2026, Viettel Post đã đảm nhận vai trò Đối tác vận hành mạng lưới toàn quốc cho FedEx tại thị trường Việt Nam. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện các công đoạn thu gom, giao nhận chặng cuối, quản lý kho bãi và xử lý hàng hóa theo tiêu chuẩn vận hành của FedEx, hỗ trợ kết nối mạng lưới giao nhận trong nước với các thị trường quốc tế tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Về mặt công nghệ, Viettel Post tiếp tục đưa các hệ thống tự động hóa do đội ngũ kỹ sư nội bộ tự phát triển vào quy trình vận hành thực tế, điển hình là hệ thống robot phân loại hàng hóa AGV Sorting. Việc ứng dụng công nghệ tự động giúp doanh nghiệp giảm bớt thao tác thủ công, tăng độ chính xác và rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng tại các trung tâm khai thác.

Nhằm tăng cường năng lực vận tải chuyên dụng, trong tháng 7/2026, doanh nghiệp đã bổ sung thêm 40 xe container lạnh vào hệ thống khai thác. Lượng phương tiện này được tập trung bổ sung cho tuyến vận chuyển trục Bắc - Nam, hướng tới nhóm hàng hóa yêu cầu quy chuẩn bảo quản nhiệt độ nghiêm ngặt như nông sản, thực phẩm và dược phẩm.

Trong giai đoạn tiếp theo, Viettel Post xác định tiếp tục tái cấu trúc quy trình khai thác mạng lưới, tối ưu hóa chi phí vận hành và tập trung ngân sách cho các dự án hạ tầng logistics tích hợp nhằm nâng cao năng lực phục vụ các chuỗi cung ứng trong nước và xuyên biên giới.