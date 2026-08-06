Vì sao người Nhật Bản thích đi nhà tắm công cộng?

(VTC News) -

Du khách đến Nhật Bản lần đầu tiên thường ngỡ ngàng khi ghé thăm các nhà tắm công cộng. Người dân bản địa thoải mái chia sẻ không gian ngâm mình chung. Dù hầu hết các gia đình hiện đại đều sở hữu phòng tắm riêng tiện nghi, người dân Nhật Bản vẫn giữ thói quen tắm công cộng độc đáo này.

Trong những nhà tắm công cộng truyền thống (Sento), hình ảnh người dân thư thái đắm mình trong làn nước ấm áp trở thành biểu tượng nét đẹp văn hóa đặc trưng của Nhật Bản. Điều gì khiến người Nhật lại yêu thích việc tắm công cộng đến vậy?

Trong xã hội hiện đại, người Nhật Bản vẫn giữ thói quen đến nhà tắm cộng cộng. (Ảnh: JPTimes)

Nhà tắm công cộng là không gian ký ức

Nhà tắm công cộng tại Nhật Bản phát triển rực rỡ vào thời kỳ Edo (1603 – 1867). Vào thời điểm đó, các đô thị lớn tập trung mật độ dân cư rất đông đúc. Hầu hết nhà ở của người dân đều được dựng bằng gỗ và giấy, khiến nguy cơ hỏa hoạn luôn ở mức rất cao

Chính quyền thời bấy giờ đã hạn chế tối đa việc đun nước nóng tắm rửa để tránh hỏa hoạn. Sự ra đời của các nhà tắm công cộng ban đầu chính là giải pháp thiết yếu nhằm đáp ứng nhu cầu vệ sinh cá nhân cơ bản cho tầng lớp bình dân.

Trải qua hàng trăm năm biến động cùng lịch sử, nhà tắm công cộng đã biến đổi từ tiện ích bắt buộc trở thành một phần di sản văn hóa không thể tách rời của đời sống đô thị. Việc lui tới nhà tắm công cộng hàng tuần đối với người Nhật không chỉ đơn thuần là thói quen sinh hoạt, mà còn là cách họ tìm về với ký ức tuổi thơ, kết nối với quá khứ và giữ gìn một nét sống bình dị, ấm áp giữa lòng đô thị hiện đại.

Nhà tắm công cộng tại Nhật Bản có truyền thống từ hàng trăm năm trước. (Ảnh: Wikipedia)

Thư giãn trông không gian rộng

Căn hộ tại các thành phố lớn của Nhật Bản thường có diện tích khá khiêm tốn. Điều này kéo theo không gian nhà tắm gia đình và bồn tắm (Ofuro) cá nhân nhỏ hẹp. Việc ngâm mình trong chiếc bồn cá nhân không lớn sau một ngày làm việc mệt mỏi không mang lại cảm giác giải tỏa trọn vẹn, trong khi nhà tắm công cộng có không gian rất rộng lớn, trần nhà cao thoáng đạt cùng những bể ngâm sâu và rộng.

Tại nhà tắm công cộng, khách tắm có thể tự do duỗi thẳng tay chân, ngả lưng tựa vào thành bể và để làn nước nóng bao bọc toàn bộ cơ thể. Cảm giác cái nóng lan tỏa giúp các cơ bắp đang co cứng được thả lỏng hoàn toàn, xua tan những áp lực và mệt mỏi tích tụ suốt cả ngày.

Mặc dù nhà tắm công cộng sử dụng nguồn nước máy đun nóng chứ không phải nước khoáng thiên nhiên nhưng các chủ cơ sở kinh doanh ngày nay rất sáng tạo. Họ thường xuyên thay đổi các loại bể ngâm theo ngày hoặc theo mùa, kết hợp thảo mộc tự nhiên, muối khoáng, hoặc tinh dầu thơm để tăng cường hiệu quả thư giãn và hỗ trợ lưu thông máu cho khách hàng.

Không gian nhà tắm công cộng tại Nhật Bản rất rộng rãi, tiện nghi. (Ảnh: DigJapan)

Triết lý “Hadaka no Tsukiai”

Trong xã hội Nhật Bản vốn nổi tiếng với những quy chuẩn ứng xử khắt khe và sự e ngại trong giao tiếp hàng ngày, nhà tắm công cộng đóng vai trò một trung tâm sinh hoạt thu nhỏ, nơi mọi rào cản xã hội đều được trút bỏ một cách tự nhiên nhất.

Văn hóa Nhật Bản có một thuật ngữ đặc trưng gắn liền với nhà tắm công cộng là “Hadaka no Tsukiai”. Triết lý này bắt nguồn từ góc nhìn: Khi con người cởi bỏ hoàn toàn quần áo bên ngoài, họ cũng đồng thời trút bỏ mọi “lớp vỏ” địa vị xã hội, danh vọng và giàu nghèo.

Khi bước qua cánh cửa phòng tắm công cộng, từ một vị giám đốc doanh nghiệp lớn đến một người thợ thủ công hay một người về hưu đều trở nên hoàn toàn bình đẳng. Họ cùng ngồi chung trong một bể nước, thoải mái trò chuyện về thời tiết, bóng đá hay những chuyện vặt trong khu phố mà không còn khoảng cách hay sự e dè về chức vụ, tuổi tác. Sự cởi mở và bình đẳng tuyệt đối này giúp thắt chặt tình làng nghĩa xóm, giá trị gắn kết cộng đồng vô cùng quý báu trong xã hội hiện đại.

Nhà tắm công cộng cũng là nơi để nhiều tầng lớp giao lưu, kết nối với nhau. (Ảnh: JapanTravel)

Đa dạng dịch vụ hiện đại, hấp dẫn

Để thu hút thế hệ trẻ và đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng hiện đại, các nhà tắm công cộng ngày nay có sự lột xác mạnh mẽ. Họ không còn gò bó trong mô hình bể ngâm nước nóng truyền thống mà đã nâng cấp thành những phức hợp chăm sóc sức khỏe với nhiều trải nghiệm thú vị.

Đến nhà tắm công cộng hiện đại, người tắm có thể trải nghiệm nhiều loại bể khác nhau trong cùng một không gian. Denkiburo (bể tắm điện) sử dụng dòng điện xoay chiều điện áp cực thấp chạy qua nước, mang lại cảm giác châm chích nhẹ giúp kích thích cơ bắp và giảm đau nhức. Jokuzi (bể sục khí) có dòng khí sục mạnh từ dưới đáy bể giúp massage toàn thân, mang lại sự thư thái tuyệt đối. Mizuburo (bể nước lạnh) thường được sử dụng xen kẽ sau khi xông hơi để kích thích tuần hoàn máu và làm se khít lỗ lông.

Bên cạnh đó, nhiều nhà tắm công cộng còn tích hợp thêm phòng xông hơi khô (sauna), khu vực đọc truyện tranh manga thư giãn, ghế massage tự động và nhà hàng phục vụ các món ăn nhẹ. Sự kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển truyền thống và các tiện nghi hiện đại đã biến nhà tắm công cộng thành một điểm đến giải trí, nghỉ dưỡng ngắn hạn vô cùng hấp dẫn đối với mọi lứa tuổi.

Ở nhà tắm công cộng có đa dạng dịch vụ thư giãn phục vụ khách ghé thăm. (Ảnh: 1010JP)

Thói quen thưởng thức sữa lạnh

Người Nhật xem việc đi nhà tắm công cộng như cách để yêu thương và phục hồi năng lượng cho bản thân sau những giờ lao động hăng say. Việc dành trọn 1 đến 2 giờ đồng hồ không vướng bận điện thoại, không thông báo công việc, chỉ tập trung vào việc kỳ rửa cơ thể, ngâm mình và lắng nghe hơi thở của chính mình là phương pháp trị liệu tinh thần cực kỳ hiệu quả.

Đặc biệt, trải nghiệm tắm công cộng sẽ không thể coi là trọn vẹn nếu thiếu đi nghi thức uống sữa lạnh sau khi tắm xong. Hình ảnh bước ra khỏi phòng tắm hơi nước ấm áp, đứng trước chiếc máy bán hàng tự động, mở nắp chai sữa tươi nguyên chất hoặc sữa cà phê mát lạnh và uống một hơi đầy sảng khoái đã trở thành biểu tượng kinh điển trong văn hóa đại chúng Nhật Bản.