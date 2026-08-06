Điện Máy Xanh chính thức lên sàn chứng khoán, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới

(VTC News) -

Việc đưa cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vào sáng 6/8 không chỉ đưa Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh trở thành doanh nghiệp đại chúng, mà còn mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn. Đây là bước đi chiến lược nhằm bổ sung nguồn lực để đơn vị tái đầu tư hạ tầng công nghệ, logistics và hoàn thiện hệ sinh thái bán lẻ.

Tiếng cồng chào sàn HoSE vang lên đúng 9h ngày 6/8 bởi CEO Đoàn Văn Hiểu Em, khẳng định một Điện Máy Xanh sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng bứt phá dưới sự dẫn dắt của thế hệ F2.

Giai đoạn tái cấu trúc vừa qua ghi nhận sự chuyển dịch tư duy mạnh mẽ của ban điều hành. Quyết định rút khỏi cuộc đua mở rộng điểm bán ồ ạt để chuyển sang chiến lược “tối ưu lợi nhuận trên từng điểm bán” đã tạo ra bước ngoặt rõ rệt về hiệu quả. Thay vì dàn trải nguồn lực, Điện Máy Xanh tập trung tối ưu hóa lợi nhuận ròng trên từng mét vuông mặt sàn hiện hữu, nâng cao năng suất phục vụ của hệ thống hơn 3.000 cửa hàng Thế Giới Di Động, Điện máy Xanh và TopZone trên toàn quốc.

Chiến lược tối ưu hóa từng điểm bán giúp Điện Máy Xanh nâng cao năng suất vận hành toàn hệ thống, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng chất lượng.

Cuộc đại phẫu này cũng đánh dấu mốc trao quyền chủ động cho thế hệ quản lý F2. Tiếp quản thành quả từ những nhà sáng lập, CEO Đoàn Văn Hiểu Em cùng bộ máy trẻ đã mang đến làn gió mới trong quản trị: chuẩn hóa vận hành theo thông lệ quốc tế, đẩy mạnh chuyển đổi số và tiếp tục phát triển dựa trên nền tảng minh bạch.

Năng lực của bộ máy vận hành mới được hiện thực hóa bằng bộ khung 5 trụ cột tăng trưởng dài hạn. Đầu tiên là việc tăng trưởng bằng chất. DMX dịch chuyển từ mở cửa hàng để tăng doanh thu sang tối ưu từng điểm bán để gia tăng lợi nhuận; thay vì bán hàng là điểm kết thúc giao dịch thì giờ đây - bán hàng là khởi đầu của vòng đời khách hàng. Đây là nền tảng của toàn bộ kiến trúc.

Trụ cột thứ hai biến mạng lưới cửa hàng thành các điểm dịch vụ tài chính, chủ động mang giải pháp mua trả chậm đến 74% người tiêu dùng có nhu cầu (đóng góp 38% tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2026), đồng thời xử lý 36 triệu giao dịch tiện ích với giá trị 56.000 tỷ đồng.

Đối với Điện Máy Xanh, bán được hàng không đồng nghĩa với việc kết thúc giao dịch, mà là khởi đầu của vòng đời khách hàng

Trụ cột thứ ba tạo nên sự khác biệt khi thương mại hóa mảng hậu mãi thành CTCP Thợ Điện máy Xanh. Với hơn 8.000 kỹ thuật viên, mảng này không chỉ phục vụ nội bộ mà đã vươn ra tới các khách hàng ngoài ĐMX lẫn thị trường B2B, cung cấp dịch vụ cho các đối tác bán lẻ và dự án bất động sản.

Sự hiện diện của đội ngũ Thợ Điện Máy Xanh tại nhà khách hàng cũng là điểm chạm vàng để gợi nhớ thương hiệu và gợi ý các dịch vụ nâng cấp, thay thế thiết bị. Và mỗi khách hàng một lần mua tivi, máy lạnh, máy giặt có thể kéo theo nhiều lần doanh thu dịch vụ sau đó.

Trụ cột thứ tư là Super App đạt 19 triệu thành viên, đóng vai trò trung tâm quản lý quan hệ khách hàng đa kênh. Super App không chỉ là nơi khách hàng lên để tìm kiếm khuyến mãi mà được định hình là trung tâm quản lý quan hệ khách hàng trọn vòng đời: từ lưu trữ lịch sử mua sắm, lịch bảo dưỡng, tích điểm đổi quà cá nhân hóa, cho đến hỗ trợ thanh toán hóa đơn và đặt lịch Thợ DMX trực tiếp.

Cuối cùng, liên doanh EraBlue tại Indonesia - là bằng chứng thực địa cho thấy mô hình Điện máy Xanh có thể nhân rộng ra khỏi biên giới Việt Nam. Sau hơn 3 năm thành lập, Erablue đã trở thành chuỗi bán lẻ CE số 1 Indonesia. Đến hết tháng 6/2026, chuỗi đạt 261 cửa hàng, tăng 146 cửa hàng so với cùng kỳ và 80 cửa hàng so với đầu năm. Dù giá bán bình quân chỉ bằng 70% Việt Nam, doanh thu mỗi cửa hàng cao gấp 1,5 đến 2,6 lần Điện máy Xanh nội địa cùng quy mô.

Hiệu quả từ đợt tái cấu trúc và sức mạnh của 5 trụ cột đã phản ánh trực tiếp vào các báo cáo tài chính. Kết thúc năm 2025, biên lợi nhuận ròng của công ty cải thiện từ 4,0% lên 5,3%, mang về khoản lợi nhuận sau thuế kỷ lục 5.801 tỷ đồng (tăng 56,1%).

Đà bứt phá tiếp tục bùng nổ trong năm 2026. Ngay trong quý 1/2026, biên lợi nhuận sau thuế đạt mức 6,8%, một bước nhảy vọt so với mức 5,3% của năm 2025, nhờ xu hướng cải thiện cơ cấu sản phẩm theo hướng giá trị cao hơn và các sáng kiến nâng cao hiệu quả vận hành của Điện Máy Xanh. Sang quý 2, biên lợi nhuận sau thuế tiếp tục mở rộng lên 8,1%, doanh thu thuần đạt 32.738 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng đạt 2.658 tỷ đồng, tăng 98% - gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 4.876 tỷ đồng, hoàn thành 66% kế hoạch cả năm. Đáng chú ý, doanh thu cùng cửa hàng tăng 32% hoàn toàn nhờ nâng cao năng suất điểm bán. Nền tảng tài chính càng thêm vững chắc khi số dư tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt tới 44.670 tỷ đồng, vượt xa dư nợ vay ngắn hạn.

Ngay sau niêm yết, DMX chi trả 4.000 đồng/cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết 2025. Ngày chốt danh sách cổ đông là 19/8/2026, thời gian thanh toán vào ngày 26/8/2026. Dự kiến vào tháng 12/2026, DMX tiếp tục tạm ứng 2.000 đồng/cổ phiếu cổ tức tiền mặt năm 2026.

Đến tháng 4/2027, sau ĐHĐCĐ thường niên, DMX dự kiến chi trả tiếp 2.000 đồng/cổ phiếu, hoàn thành mức cổ tức tiền mặt tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế 2026 như cam kết. Đồng thời, DMX sẽ xem xét phân phối phần lợi nhuận còn lại bằng cổ phiếu kết hợp thặng dư vốn sau IPO, dự kiến tỷ lệ 1:1.

Như vậy, tổng lợi ích dự kiến trong 12 tháng sau niêm yết bao gồm 8.000 đồng/cổ phiếu cổ tức tiền mặt, tương đương 10% trên giá IPO 80.000 đồng/cổ phiếu, và cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến tỷ lệ 1:1.

Sự kiện chào sàn HoSE ngày 6/8 khẳng định một Điện Máy Xanh hoàn toàn mới: vận hành tinh gọn, bộ máy quản lý F2 bản lĩnh và sở hữu các động cơ tạo nguồn tiền dồi dào. Doanh nghiệp đã sẵn sàng chinh phục các mục tiêu phát triển dài hạn, mang lại giá trị gia tăng bền vững cho cổ đông và nhà đầu tư.