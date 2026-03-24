Vì sao người Nhật Bản 'kỳ thị' nhóm máu B?

Tại Nhật Bản, nhóm máu không chỉ đơn thuần là thông tin y học mà còn được xem như một “tấm bản đồ tính cách” của mỗi con người.

Nhóm máu có vị trí đặc biệt trong đời sống người Nhật

Nhiều người tin rằng nhóm máu có thể dự đoán khí chất, cách ứng xử, khả năng làm việc nhóm và thậm chí cả mức độ hòa hợp trong tình yêu hay tình bạn. Niềm tin này phổ biến đến mức các tờ báo, tạp chí và chương trình truyền hình Nhật Bản thường xuyên đăng tải mục “tử vi nhóm máu” mỗi ngày, tương tự như cung hoàng đạo ở phương Tây.

Một câu hỏi thường xuyên được nhắc đến là: Vì sao người Nhật không thích nhóm máu B? Câu trả lời không nằm ở khoa học mà chủ yếu xuất phát từ quan niệm văn hóa xã hội đã tồn tại nhiều thập kỷ.

Vì sao nhóm máu B lại không được lòng người Nhật?

Ở Nhật Bản, phần lớn mọi người đều biết rõ nhóm máu của mình thuộc loại A, B, O hay AB. Thông tin này đôi khi còn xuất hiện trong hồ sơ cá nhân, các cuộc trò chuyện xã giao, thậm chí được dùng để đánh giá sự phù hợp khi kết bạn hoặc làm việc chung.

Nhóm máu A là nhóm máu phổ biến nhất ở Nhật Bản, chiếm hơn 40% dân số. Khi được hỏi người Nhật yêu thích nhóm máu nào nhất, khoảng 90% người được khảo sát thường trả lời là nhóm máu A. Điều này phản ánh rõ hệ thống giá trị xã hội đề cao tính kỷ luật, trách nhiệm và sự ổn định, những phẩm chất mà người Nhật tin rằng nhóm máu A sở hữu.

Theo quan niệm phổ biến, người mang nhóm máu A thường chăm chỉ, nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm cao. Họ được cho là luôn cố gắng trong công việc, có sức khỏe tốt và khả năng chịu áp lực cao. Trong môi trường làm việc tại Nhật, nơi cường độ lao động lớn và văn hóa làm thêm giờ khá phổ biến, những đặc điểm này được xem là đặc biệt lý tưởng.

Không chỉ vậy, người nhóm máu A còn được đánh giá là tỉ mỉ, cẩn thận và có khả năng thích nghi tốt trong các tình huống căng thẳng. Chính sự nghiêm khắc và nỗ lực không ngừng này tạo cảm giác đáng tin cậy, khiến họ trở thành hình mẫu được xã hội ưu ái.

Vì sao nhóm máu B không được lòng người Nhật?

Trái ngược với hình ảnh ổn định của nhóm máu A, người thuộc nhóm máu B thường bị gắn với nhiều định kiến tiêu cực trong văn hóa đại chúng Nhật Bản.

Theo quan niệm phổ biến, người nhóm máu B được mô tả là có tính hoang dã, sáng tạo, mạnh mẽ và đầy đam mê. Họ thường có tư duy độc lập, nhanh nhạy và thông minh. Tuy nhiên, chính sự độc lập này lại bị nhìn nhận theo hướng tiêu cực trong xã hội đề cao tính tập thể.

Nhiều người Nhật cho rằng người nhóm máu B có tính ích kỷ và đặt cái tôi cá nhân lên trên tập thể, khó đoán, hành động theo cảm xúc, thiếu ổn định và dễ thay đổi quyết định, không thích lắng nghe ý kiến người khác. Quan điểm này dẫn đến nhận định rằng họ khó hòa nhập trong môi trường làm việc nhóm, yếu tố cực kỳ quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản.

Ngoài ra, nhóm máu B còn bị cho là khá bảo thủ và đôi khi quá tự tin vào bản thân. Điều này khiến họ bị đánh giá là thiếu hợp tác hoặc không đủ trách nhiệm trong công việc. Một số người Nhật tin rằng người nhóm máu B thường nóng vội, bốc đồng và hay do dự, từ đó tạo nên hình ảnh kém đáng tin cậy so với nhóm máu A.

Chính những định kiến văn hóa này khiến nhóm máu B đôi khi trở thành đối tượng bị “ghét” hoặc ít được ưu ái trong các đánh giá xã hội.

Người Nhật Bản tin rằng, tính cách con người liên quan chặt chẽ với nhóm máu.

Bên cạnh nhóm máu A và B, hai nhóm máu còn lại cũng mang những đặc điểm tính cách riêng theo quan niệm phổ biến tại Nhật Bản.

Nhóm máu AB là nhóm hiếm nhất tại Nhật, chỉ chiếm khoảng 10% dân số. Người thuộc nhóm này thường được xem là thông minh, tài năng và có nhiều sở thích đa dạng. Họ được đánh giá là sáng tạo, lập dị và luôn theo đuổi ước mơ cá nhân.

Tuy nhiên, tính cách phức tạp khiến họ đôi khi khó hòa hợp với người khác. Người nhóm AB được cho là hợp với nhóm B và O nhưng lại không hòa hợp tốt với nhóm A.

Nhóm máu O là nhóm phổ biến thứ hai ở Nhật Bản. Người nhóm O thường được xem là dễ tính, lạc quan và hòa đồng. Họ được đánh giá có tố chất lãnh đạo, khả năng bày tỏ ý kiến tốt và tạo ảnh hưởng tích cực đến tập thể.

Dù vậy, họ cũng bị cho là khó thể hiện cảm xúc và đôi khi mang vẻ kiêu ngạo. Trong các mối quan hệ, người nhóm O thường hợp với nhóm A và B nhưng lại ít hòa hợp với người cùng nhóm O.

Bảng tính cách theo nhóm máu trong quan niệm Nhật Bản

Theo văn hóa Nhật, mỗi nhóm máu gắn với những đặc trưng tính cách tiêu biểu:

Ưu điểm Nhược điểm Nhóm máu A Sáng tạo, nhạy bén Khó tính, bướng bỉnh. Nhóm máu B Sáng tạo, nhiệt huyết Ích kỷ, vô trách nhiệm Nhóm máu AB Hòa đồng, dễ thích nghi Hay chỉ trích, thiếu quyết đoán Nhóm máu O Dễ chịu, lạc quan Ghen tị, kiêu ngạo

Niềm tin về mối liên hệ giữa nhóm máu và tính cách đã tồn tại lâu đời tại Nhật Bản và trở thành một phần văn hóa xã hội. Với nhiều người, đây là cách thú vị để hiểu người khác, tìm kiếm sự hòa hợp trong các mối quan hệ và mở đầu câu chuyện giao tiếp.

Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học hiện đại chưa tìm thấy bằng chứng xác thực cho thấy nhóm máu quyết định tính cách con người. Vì vậy, dù nhóm máu B đôi khi bị gắn với hình ảnh tiêu cực trong quan niệm phổ biến, điều này không đồng nghĩa với việc mọi người mang nhóm máu này đều có tính cách như vậy. Ngày nay, nhiều người Nhật trẻ tuổi cũng bắt đầu nhìn nhận vấn đề cởi mở hơn, coi đây chỉ là một nét văn hóa thú vị thay vì tiêu chuẩn đánh giá con người.