Giá tiêu hôm nay 08/6/2026: Tiếp tục đi ngang

(VTC News) -

Giá tiêu hôm nay 08/6/2026 tại thị trường trong nước

Thị trường hồ tiêu trong nước sáng nay 08/6 tại các địa phương sản xuất trọng điểm duy trì ổn định, dao động trong khoảng 137.000 - 140.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục là hai địa phương dẫn đầu cả nước với mức giá thu mua cao nhất, đạt 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại TP.HCM ghi nhận mức sát nút ở ngưỡng 138.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai và Gia Lai đang được thương lái thu mua phổ biến ở mức 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới hôm nay 08/6/2026

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn hôm nay chủ yếu đi ngang.

Theo số liệu cập nhật mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Indonesia giữ ở mức 7.091 USD/tấn; trong khi tiêu đen loại ASTA 570 của Brazil đạt 6.025 USD/tấn. Tiêu đen Malaysia tiếp tục dẫn đầu về giá trị với mức 9.350 USD/tấn.

Giá tiêu hôm nay trên thế giới đi ngang. (Ảnh: Shutterstock)

Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500 g/l và 550 g/l vẫn duy trì ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá tiêu trắng của Indonesia được ghi nhận ở mức 9.151 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam & Malaysia lần lượt neo ở mức 9.000 USD/tấn và 12.250 USD/tấn, không biến động so với phiên giao dịch trước đó.

Nhận định giá tiêu

Thị trường hồ tiêu quốc tế ghi nhận diễn biến ổn định. Giá tiêu Việt Nam xuất khẩu ổn định, Brazil và Malaysia giữ vững.

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2026 ước đạt 530 ngàn tấn, giảm khoảng 1% so với năm trước.

Trong tháng 5/2026, Brazil xuất khẩu 9.137 tấn Hồ tiêu, kim ngạch đạt 56,0 triệu USD, giảm 28,3% về lượng và 28,8% về giá trị so với tháng 4/2026; đồng thời giảm 11,8% về lượng và 15,7% về giá trị so với tháng 5/2025.

Dù đã hạ nhiệt so với giai đoạn thiết lập đỉnh, mặt bằng giá tiêu hiện tại vẫn neo ở mức có lợi, đảm bảo doanh thu ổn định cho người nông dân. Dẫu vậy, trước sức ép từ chi phí canh tác và nhân công thu hoạch ngày càng đắt đỏ, các nhà vườn đang phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn giữa việc xuất bán ngay hay tiếp tục trữ hàng chờ giá.

Trong ngắn hạn, giới chuyên gia nhận định ngành tiêu thế giới nhiều khả năng sẽ duy trì trạng thái cân bằng. Do sản lượng tại các thủ phủ sản xuất lớn chưa có dấu hiệu thặng dư, kết hợp với nhu cầu thị trường vẫn giữ nhịp ổn định, giá tiêu được dự báo sẽ tiếp tục neo cao và khó có biến động đột biến trong thời gian tới.