Động đất 3,6 độ richter ở Cao Bằng, nhiều người dân cảm nhận rung lắc

(VTC News) -

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất) tối 30/7 ghi nhận một trận động đất có độ lớn 3,6 độ richter xảy ra tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Dù được đánh giá có cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0, ộ sâu chấn tiêu khoảng 10km, nhiều người dân tại khu vực tâm chấn và vùng lân cận vẫn cảm nhận rõ hiện tượng rung lắc.

Theo cơ quan chuyên môn, trận động đất xảy ra vào lúc 12 giờ 44 phút 45 giây GMT, tức 19 giờ 44 phút 45 giây theo giờ Hà Nội. Tâm chấn được xác định tại tọa độ 22,926 độ vĩ Bắc, 105,664 độ kinh Đông, thuộc địa bàn xã Bảo Lạc.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần cho biết đơn vị đang tiếp tục theo dõi diễn biến, đồng thời sẽ cập nhật các thông tin liên quan nếu có.

Vị trí trận động đất. (Ảnh: Viện Các Khoa học Trái đất)

Trên mạng xã hội, nhiều người dân tại xã Bảo Lạc và các khu vực lân cận chia sẻ, họ đã cảm nhận được rung lắc kéo dài trong vài giây. Một số người cho biết cửa kính và đồ đạc trong nhà rung nhẹ, trong khi nhiều người khác nói họ có cảm giác chóng mặt hoặc lâng lâng khoảng 1-2 giây trước khi nhận ra vừa có động đất.

Ông Phan Nhật Biên, người dân xã Bảo Lạc, cho biết vào thời điểm động đất xảy ra, ông nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó nhà cửa rung lắc rõ rệt.

“Ban đầu tôi cứ nghĩ có xe tải hạng nặng chạy qua hoặc xảy ra vụ nổ ở đâu đó, chỉ vài giây sau mới nhận ra mặt đất rung chuyển, đồ đạc trong nhà cũng rung theo. Cảm giác rung lắc diễn ra trong thời gian ngắn nhưng khá rõ”, ông Biên kể.