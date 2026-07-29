Người Việt kể phút thoát chết khi mái trung tâm thương mại sập trong động đất ở Nhật

(VTC News) -

Trận động đất mạnh 7,1 độ richter xảy ra tại miền Nam Nhật Bản khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có một người Việt Nam.

Động đất còn gây mất điện cho hàng nghìn hộ gia đình, làm nứt vỡ đường sá và khiến ít nhất 50 người bị thương.

Theo cơ quan cứu hộ, ngay sau trận động đất, một vụ nổ xảy ra tại trung tâm thương mại Aeon khiến một phần công trình đổ sập, làm nhiều người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng cứu hộ giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong trận động đất. (Ảnh: Kyodo News)

Chị V.Q.N (quê Ninh Bình) đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản cho biết trong suốt 8 năm đặt chân đến mảnh đất này, đây là lần đầu tiên chị chứng kiến trận động đất mạnh như vậy. Mẹ chị N. đã khóc rất nhiều khi không gọi được cho con gái.

“Tôi sang Nhật Bản đã được 8 năm nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến trận động đất mạnh như vậy. Khu vực tôi ở là trung tâm địa chấn, ở đây có rất nhiều người Việt Nam sinh sống và làm việc. May mắn, đến thời điểm hiện tại, những người bạn của tôi đều an toàn”, chị N. cho hay.

Chị N. là một trong những người có mặt tại trung tâm thương mại Aeon Mall vào thời điểm xảy ra động đất. Lúc đó chị N. cùng bạn đang đẩy xe hàng ra cửa thanh toán thì bất ngờ cảm nhận được rung lắc và khi vừa bước chân ra khỏi cửa thì phần mái của trung tâm thương mại đổ sập xuống.

Theo chị N., thời điểm xảy ra sự việc rất hỗn loạn và có nhiều người bị thương. Thậm chí một số người bị mảnh vỡ đâm vào cơ thể, khu vực vui chơi lúc đó cũng có rất nhiều trẻ em khóc.

“Mọi người đều biết có người mắc kẹt, nhưng không thể quay lại. Tôi sợ đến mức run tay, run chân, ngã lăn mấy vòng và mọi người sợ quá phải túm lại một chỗ. Phải một lúc sau tôi mới dám về nhà”, chị N. kể lại.

Thời điểm xảy ra vụ động đất là buổi chiều nên chị N. nghĩ khả năng không có nhiều người Việt trong trung tâm thương mại vì mọi người đang bận đi làm. Tại khu vực chị N. sinh sống cũng có nhiều ngôi nhà đổ sập.

Hiện tại, chị N. đã được đi sơ tán và thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được rung lắc. Tính đến chiều 29/7, tình trạng mất điện và mất nước vẫn đang diễn ra.

“Đồng bào mình ở bên này cũng đang thực hiện các đợt cứu trợ. Sáng nay tôi nhận được một chai nước và 3 gói mì. Trong khi đó, nhiều bạn không có phương tiện đi lại cũng chỉ biết cầu cứu đồng bào. Mong rằng mọi người đều bình an”, chị N. cho hay.

Trong quá trình bảo hộ công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản cũng ghi nhận và biểu dương nhiều tấm gương công dân Việt Nam đã tích cực tham gia hỗ trợ cộng đồng tại địa phương.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản khuyến cáo người dân cần chú ý dư chấn động đất có thể xảy ra trong 1-2 tuần tới. Công dân Việt Nam tại Kumamoto cần theo dõi, tuân thủ các hướng dẫn, cảnh báo của chính quyền sở tại, của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản và các hội đoàn người Việt Nam.