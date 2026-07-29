Sập trung tâm thương mại Aeon Mall trong động đất ở Nhật, 2 người thiệt mạng

(VTC News) -

Đài NHK đưa tin ngoài 2 người thiệt mạng bên trong trung tâm thương mại Aeon Mall còn có 3 người khác được tìm thấy trong tình trạng ngừng tim. Trong đó, có 2 người được tìm thấy trong nhà máy ở thành phố Yatsushiro, nơi ống khói bị sập. Theo thông báo, 9 người khác vẫn chưa được tìm thấy tại hiện trường nhà máy.

Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin chính phủ thông tin thêm nguyên nhân vụ nổ tại trung tâm thương mại Aeon Mall có thể do rò rỉ khí gas gây ra. Tại hiện trường, trần nhà và tường được nhìn thấy sụp đổ, để lộ khung thép của công trình.

Trung tâm thương mại Aeon Mall bị đổ sập một phần do động đất và vụ nổ sau đó. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn của đơn vị điều hành trung tâm thương mại Aeon Mall cho biết nhiều người đã sơ tán khỏi khu vực do động đất và trước khi vụ nổ xảy ra, khoảng 30 phút sau đó.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) thông tin trận động đất mạnh 7,1 độ richter xảy ra lúc 16h27 ngày 28/7 làm sập nhiều tòa nhà, gây ra hỏa hoạn và khiến một người khác thiệt mạng trong vụ sập nhà. Trong khi đó, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) ước tính trận động đất có cường độ 6,8 độ richter.

Suốt đêm qua, lực lượng cứu hộ tiến hành tìm kiếm những người được cho là bị mắc kẹt trong trung tâm thương mại nằm ngay ngoại ô thành phố Kumamoto và tại nhà máy bị hư hại ở thành phố Yatsushiro, cả 2 đều nằm trên đảo Kyushu ở tây nam Nhật Bản.

Trận động đất gây thiệt hại nặng nề. (Ảnh: Reuters)

Theo đài NHK, quan chức khu vực cho biết có 10 người mất tích tại trung tâm thương mại. Đài truyền hình cũng phát sóng đoạn phim từ những nơi khác ở vùng Kumamoto phía tây nam đảo Kyushu cho thấy nhiều đám cháy, cầu bị hư hại, một đoàn tàu chở hàng bị trật bánh và một số ngôi nhà có nguy cơ đổ sập.

Chiharu Hara, nhân viên tuyển dụng 35 tuổi đang ở Kumamoto nói với AFP rằng cô “vô cùng sợ hãi” khi trận động đất xảy ra. “Văn phòng rung lắc dữ dội sang 2 bên. Tôi sợ nó sẽ sụp đổ. Mọi người đều hoảng loạn”, cô Hara nói.

Đoạn phim do AFP xác minh cho thấy nhiều phương tiện hạng nặng, đèn đường và đèn giao thông đang rung lắc. Ở những nơi khác, các phương tiện trên một con đường 2 làn xe trong tỉnh được nhìn thấy đang cẩn thận di chuyển qua những đoạn đường bị lồi lõm.

Nhiều đoạn đường bị hại làm gián đoạn hoạt động giao thông. (Ảnh: Reuters)

Nhiều tuyến đường bị đóng cửa và dịch vụ tàu cao tốc Shinkansen bị tạm ngừng hoạt động tại khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Sân bay Kumamoto cũng phải đóng cửa trong vài giờ trước khi mở cửa trở lại vào buổi tối.

Theo thông báo, 2 bệnh viện địa phương tiếp nhận ít nhất 50 bệnh nhân bị thương ở mỗi bệnh viện. “Nhiều người bị bỏng và gãy xương do bị mắc kẹt dưới các vật thể sau trận động đất và xe cứu thương liên tục đưa người bị thương đến. Bên trong bệnh viện có hiện tượng rò rỉ nước và sự cố hệ thống điện”, đài NHK dẫn lời nhân viên bệnh viện thông tin.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết thêm quân đội nước này huy động 3.600 binh sĩ tham gia hoạt động cứu trợ thiên tai và điều 20 máy bay để đánh giá thiệt hại từ trên không.