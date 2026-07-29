Sáng nay diễn ra Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3

(VTC News) -

Theo kế hoạch, hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc (điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội); kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi có đủ điều kiện.

Hội nghị được phát trực tiếp trên các kênh, sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các nền tảng số.

Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV. (Ảnh: TTXVN)

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động đối với những chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương.

Bên cạnh đó, Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của Nghị quyết; trên cơ sở đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả; góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện; bảo đảm Nghị quyết được triển khai đồng bộ, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.

Mục đích của hội nghị cũng nhằm tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững đất nước, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ nghe 9 chuyên đề quan trọng, tập trung vào những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các quy định, kết luận liên quan.

Cụ thể, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị truyền đạt 2 chuyên đề: Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đại 2 chuyên đề: Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc truyền đạt 2 chuyên đề: Nghị quyết về quan điểm, định hướng, sửa đổi Luật đất đai và các luật có liên quan; Kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc truyền đạt 2 chuyên đề: Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Về sửa đổi, bổ sung Quy định số 20 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh truyền đạt chuyên đề Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị.