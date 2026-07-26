(VTC News) -

Hãy tưởng tượng bạn đang cầm trên tay một quả trứng sống cực kỳ mỏng manh và nhiệm vụ đặt ra là phải thả nó từ trên cao xuống mà hoàn toàn không bị nứt vỡ. Liệu đây là câu đố mẹo đầy bất ngờ hay một bài toán vật lý đỉnh cao đòi hỏi tư duy sáng tạo vượt giới hạn?

Làm thế nào để chinh phục một thử thách hóc búa như vậy mà không làm hỏng quả trứng? Câu hỏi hấp dẫn này chắc chắn sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải khựng lại suy ngẫm, kích thích mọi giác quan và khơi dậy bản năng khám phá trong bạn.

Hãy cùng dấn thân vào hành trình đi tìm lời giải đầy thú vị, nơi mọi quy luật thông thường đều có thể bị thách thức và những ý tưởng điên rồ nhất lại chính là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công! Bạn đã sẵn sàng để thử sức và khám phá bí mật đằng sau câu đố đầy hấp dẫn này chưa?

Làm sao thả quả trứng từ cao xuống mà không vỡ? (Ảnh minh họa)

Đừng vội nản lòng bởi câu đố từ ngữ này. Hãy chia sẻ ngay câu đố này với bạn bè hoặc người thân để xem ai là người thông minh và nhanh trí nhất phá giải được nghịch lý thú vị này nhé. Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé.

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.