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Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Cho đi để nhận lại hay nghĩa vụ?

(VTC News) -

Trò chuyện cùng thầy Đỗ Xuân Quý, doanh nhân Đỗ Thị Như Quỳnh về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và cách kiến tạo giá trị bền vững.

Cẩm Lai
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