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TS Nguyễn Trí Hiếu: Giá vàng giảm sâu, nhà đầu tư không vội bán tháo

(VTC News) -

Giá vàng giảm sâu khiến nhà đầu tư trót 'đu đỉnh' lo lắng, TS Nguyễn Trí Hiếu đưa ra lời khuyên và chỉ rõ yếu tố bất ngờ sắp tới.

DUNG NHIÊN
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