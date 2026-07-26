4 mẫu vòng đeo tay không màn hình cho người muốn tập trung

(VTC News) -

Thị trường thiết bị đeo thông minh đang ghi nhận sự dịch chuyển khi nhóm sản phẩm không màn hình bắt đầu được tung ra thị trường và dần thu hút người dùng. Thiết kế này loại bỏ mặt hiển thị thường thấy trên các loại đồng hồ thông minh (smartwatch), tập trung toàn bộ nguồn lực vào hệ thống cảm biến nhằm ghi nhận dữ liệu sinh lý liên tục.

WHOOP 5.0

Ra mắt vào tháng 8/2025, WHOOP 5.0 được trang bị hệ thống cảm biến quang học PPG cải tiến cùng cảm biến đo nhiệt độ da. Thiết bị tập trung phân tích chỉ số tải trọng vận động, mức độ phục hồi cơ thể, biến thiên nhịp tim và chất lượng giấc ngủ. Theo nhà sản xuất, mẫu máy đạt thời lượng pin 14 ngày và tích hợp khả năng sạc không dây trực tiếp trên cổ tay.

WHOOP 5.0 được cộng đồng người dùng đánh giá cao về khả năng đo đạc chỉ số sức khỏe, vận động.

Hạn chế lớn nhất của sản phẩm là người dùng buộc phải duy trì mức phí thuê bao từ 30 USD/tháng (khoảng 760.000 đồng) hoặc 239 USD/năm (khoảng 6 triệu đồng) để truy cập dữ liệu, đồng thời thiếu hụt cảm biến đo điện tâm đồ. Nhưng WHOOP 5.0 lại mạnh ở hệ sinh thái Any-Wear, cho phép tháo rời phần cảm biến chính để gắn trực tiếp vào các loại trang phục tập luyện chuyên dụng thay vì cố định trên cổ tay.

Giá bán của sản phẩm cũng không hề rẻ khi dao động từ hơn 7 triệu tới 12 triệu đồng tùy phiên bản.

Amazfit Helio Strap

Được giới thiệu vào tháng 6/2026 với mức giá 199 USD (khoảng 5 triệu đồng), Amazfit Helio Strap tích hợp cảm biến BioTracker 6.0 PPG. Mẫu vòng đeo này hỗ trợ 27 chế độ thể thao, tự động nhận diện 25 bài tập tạ cùng chế độ thi đấu HYROX. Đến nay vẫn chưa có động thái nào cho thấy Amazfit sẽ đem sản phẩm này về Việt Nam.

Dù được trông đợi, Hello Strap vẫn chưa rõ khả năng bán tại Việt Nam.

Về phần cứng, Hello Strap có trọng lượng 20 g, thời lượng pin duy trì từ 10 đến 11 ngày và không yêu cầu chi phí đăng ký nền tảng. Dù vậy, ứng dụng Zepp đi kèm bị đánh giá là chưa phân tích chuyên sâu các chỉ số phục hồi như một số đối thủ chuyên biệt.

Điểm nhấn của Amazfit Helio Strap là khả năng linh hoạt trong cách sử dụng. Người dùng có thể tháo rời mô-đun cảm biến để kẹp vào thắt lưng nhờ phụ kiện Core Motion Waist, hỗ trợ phân tích tư thế và kỹ thuật vận động.

Google Fitbit Air

Xuất hiện trên thị trường từ tháng 6/2026 - cùng thời điểm với Amazfit Hello Strap, Google Fitbit Air sở hữu mức giá 149 USD (khoảng 3,8 triệu đồng). Thiết bị tập trung vào khả năng theo dõi giấc ngủ, nhịp tim và tự động nhận diện hoạt động thể chất.

Fitbit Air có lợi thế hệ sinh thái Google.

Mẫu máy có thiết kế dạng mô-đun siêu nhẹ, kết nối liền mạch với tài khoản Google. Nhược điểm của thiết bị là thời lượng pin chỉ đạt khoảng 7 ngày, thấp nhất trong danh sách, và cơ chế tắt báo thức rung yêu cầu thao tác gõ hai lần vào thân máy.

Sự khác biệt của Google Fitbit Air nằm ở việc tích hợp công nghệ AI Health Coach dựa trên mô hình trí tuệ nhân tạo Gemini. Tính năng này cho phép tóm tắt xu hướng sức khỏe và đưa ra các lời khuyên cá nhân hóa dưới dạng hội thoại tự nhiên.

Garmin CIRQA

Là cái tên mới nhất tham gia xu hướng khi được công bố vào tháng 7/2026, CIRGA là sản phẩm đến từ thương hiệu quen thuộc trong giới chạy bộ. Garmin mới đây cũng xác nhận sẽ mở bán thiết bị này tại Việt Nam từ giữa tháng 8/2026 với giá 5,5 triệu đồng. CIRQA hướng đến nhóm người dùng vận động đa môn, máy sử dụng dây đeo vải Polyamide, nặng 20 g, hỗ trợ theo dõi hơn 80 bộ môn thể thao và đo chỉ số năng lượng cơ thể.

CIRQA được xác nhận sẽ bán chính hãng ở Việt Nam.

Thiết bị đạt thời lượng pin 10 ngày cùng khả năng kháng nước 5ATM. Toàn bộ dữ liệu được đồng bộ miễn phí về ứng dụng Garmin Connect mà không phát sinh chi phí duy trì hàng tháng. Giống như các sản phẩm khác trong danh sách, việc không trang bị màn hình khiến máy chỉ có thể phản hồi thông báo qua motor rung.

So với các dòng sản phẩm cùng phân khúc, CIRQA có lợi thế kết nối liền lạc với hệ sinh thái thiết bị đo thể thao chuyên nghiệp của hãng, bao gồm các dòng máy tính xe đạp và cảm biến ngoại vi.