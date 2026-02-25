Khi vòng đeo tay thông minh không còn chỉ là một thiết bị 'cơ bản'

(VTC News) -

Bên cạnh xem giờ và nhận thông báo, vòng đeo tay thông minh cung cấp những giá trị cốt lõi như đếm bước chân, đo nhịp tim, tính calo tiêu hao và duy trì thời lượng pin dài ngày. Trong khi đó, đồng hồ thông minh được định vị như một “trợ lý” trên cổ tay – có thể nghe gọi, phản hồi thông báo và tích hợp nhiều tiện ích nâng cao.

Sự khác biệt giữa hai nhóm sản phẩm từng khá rõ ràng: một bên gọn nhẹ, giá mềm; một bên đa nhiệm nhưng đòi hỏi chi phí và tần suất sạc cao hơn. Tuy nhiên, ranh giới này đang dần thu hẹp.

Hành vi người dùng thay đổi

Việc theo dõi nhịp tim và đếm bước chân giờ đây không còn là tính năng nổi bật, mà đã trở thành tiêu chuẩn mặc định. Khi người dùng đã quen với việc đeo thiết bị cả ngày, kỳ vọng của họ cũng thay đổi theo.

Việc theo dõi các chỉ số sức khỏe như bước đi, nhịp tim đã trở thành thói quen của người dùng.

Họ muốn màn hình đủ lớn để đọc thông báo rõ ràng hơn, muốn theo dõi giấc ngủ chi tiết hơn, muốn dữ liệu tập luyện chính xác và có thể sử dụng độc lập khi vận động ngoài trời… Nói cách khác, người dùng không còn tìm kiếm một thiết bị “ghi nhận chỉ số”, mà mong muốn một thiết bị “quản lý trạng thái cơ thể” một cách liên tục và chủ động hơn..

Nhu cầu theo dõi sức khỏe của người dùng ngày càng trở nên chuyên sâu và thường xuyên hơn, kể cả trong khi ngủ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn sở hữu một chiếc đồng hồ thông minh. Nhiều người vẫn thích sự nhẹ nhàng, pin lâu và mức giá hợp lý của vòng đeo tay. Tuy nhiên, họ kỳ vọng chiếc vòng đó phải đa năng hơn, nhưng vẫn giữ được thiết kế gọn nhẹ, pin dài ngày và đáp ứng tốt hơn nhu cầu sức khỏe, thể thao.

Khi công nghệ thu hẹp khoảng cách tính năng

Sự dịch chuyển này không chỉ đến từ phía người dùng, mà còn được thúc đẩy bởi tiến bộ công nghệ.

Ở phần cứng, cảm biến sức khỏe ngày càng nhỏ gọn, chi phí sản xuất giảm dần theo quy mô. Điều này cho phép các hãng tích hợp những tính năng trước đây vốn chỉ xuất hiện trên đồng hồ thông minh vào vòng đeo tay thông minh, mà không làm thay đổi đáng kể kích thước hay mức giá.

Về phần mềm, giao diện của vòng đeo tay thông minh ngày càng trực quan hơn, khả năng hiển thị thông tin rõ ràng hơn và mức độ đồng bộ với điện thoại cao hơn. Hệ sinh thái kết nối trở thành yếu tố cạnh tranh quan trọng, thay vì chỉ dừng ở vai trò phụ trợ.

Không chỉ tính năng, người dùng còn quan tâm nhiều hơn đến sự tương thích với các thiết bị thông minh khác.

Khi nền tảng công nghệ được cải thiện, vòng đeo tay thông minh không còn bị giới hạn ở vai trò thiết bị theo dõi cơ bản, mà đang dần nâng chuẩn trong chính phân khúc của mình.

Tiện ích đi liền với tính thẩm mỹ

Một xu hướng đáng chú ý khác là sự thay đổi trong ngôn ngữ thiết kế. Nếu trước đây, vòng đeo tay thường theo đuổi kiểu dáng bo tròn, tối giản, thì gần đây các thiết kế vuông vức, cứng cáp bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên thị trường.

Kiểu dáng mặt vuông gợi nhắc đến những mẫu đồng hồ “tank” cổ điển – tối giản nhưng thanh lịch, phù hợp với cả nam và nữ. Về mặt trải nghiệm, màn hình vuông cũng giúp hiển thị thông tin đầy đủ và rõ ràng hơn, đặc biệt khi người dùng ngày càng quan tâm đến dữ liệu chi tiết.

HUAWEI Band 11 với thiết kế vuông gợi nhắc đến thiết kế đồng hồ tank cổ điển.

Khi sản phẩm “giao thoa” trở thành xu hướng

Trong bối cảnh đó, những sản phẩm theo hướng “giao thoa” đang dần trở thành lựa chọn đáng chú ý.

Mới nhất, Huawei vừa công bố sự ra mắt của HUAWEI Band 11 Series, dự kiến cập bến thị trường Việt vào tháng 3 tới đây. Trong đó bản Pro gây chú ý nhờ được trang bị GPS độc lập, phục vụ tốt hơn nhu cầu thể thao ngoài trời mà không cần mang theo điện thoại.

Thiết bị được trang bị màn hình lớn hơn thế hệ trước, độ sáng cao giúp hiển thị rõ ràng ngoài trời, cùng các tính năng theo dõi sức khỏe nâng cao như phân tích nhịp tim, theo dõi giấc ngủ và hỗ trợ nhiều chế độ luyện tập. Thời lượng pin dài ngày tiếp tục là yếu tố được duy trì.

Đầu tháng 3, HUAWEI Band 11 Series sẽ ra mắt thị trường Việt Nam với nhiều nâng cấp về theo dõi sức khỏe, hỗ trợ vận động và thiết kế.

Thay vì cạnh tranh trực diện với đồng hồ thông minh, các sản phẩm như vậy cho thấy một hướng đi khác: Nâng cấp trải nghiệm trong chính phân khúc vòng đeo tay, đáp ứng nhu cầu ngày càng chuyên sâu của người dùng nhưng vẫn giữ được ưu điểm về sự gọn nhẹ và chi phí.

Với loạt nâng cấp về theo dõi sức khỏe, hỗ trợ vận động và thiết kế, HUAWEI Band 11 Series được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những lựa chọn tiêu biểu trong phân khúc. Sản phẩm được kỳ vọng tái định nghĩa cuộc chơi về “chiếc vòng đeo tay quốc dân” trong thị trường thiết bị đeo thông minh ngày càng sôi động.