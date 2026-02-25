Iran mua tên lửa chống hạm siêu thanh của Trung Quốc?

(VTC News) -

Theo Reuters dẫn nguồn thạo tin, Iran sắp hoàn tất đàm phán mua tên lửa do Trung Quốc sản xuất. CM-302 có tầm bắn khoảng 290 km, bay ở độ cao thấp để né hệ thống phòng thủ tàu chiến, và có thể tăng đáng kể năng lực tấn công của Iran nhằm vào lực lượng hải quân Mỹ trong khu vực.

Hiện chưa rõ số lượng tên lửa, giá trị hợp đồng hay thời điểm bàn giao. Cũng chưa chắc Trung Quốc có tiếp tục thương vụ này hay không trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

Tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh CM-302. (Ảnh: Getty)

Căng thẳng leo thang sau xung đột Israel – Iran

Reuters cho biết đàm phán được đẩy nhanh sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran năm ngoái, khiến hạ tầng quân sự của Tehran chịu nhiều tổn thất và làm tình hình Trung Đông thêm bất ổn.

Thỏa thuận tiềm năng này xuất hiện khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo Iran phải kiềm chế chương trình hạt nhân nếu không muốn đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Ông từng tuyên bố dành cho Tehran 10 ngày để đạt được thỏa thuận, nếu không có thể phải đối mặt với hành động quân sự.

Song song đó, Lầu Năm Góc triển khai thêm các nhóm tác chiến tàu sân bay tới khu vực, trong đó có USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford - một trong những đợt tăng cường hải quân lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông trong nhiều năm.

Iran phát tín hiệu cứng rắn

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tuần trước dường như ám chỉ khả năng tấn công tàu chiến Mỹ, khi tuyên bố rằng “nguy hiểm hơn cả tàu chiến là vũ khí có thể đánh chìm nó”.

Giới phân tích cho rằng nếu Iran sở hữu tên lửa chống hạm siêu thanh, điều này có thể làm phức tạp đáng kể hoạt động của hải quân Mỹ tại Vịnh Ba Tư và vùng biển lân cận, bởi loại vũ khí này rất khó bị đánh chặn.

Tuy vậy, Mỹ vẫn duy trì hệ thống phòng thủ nhiều lớp trong khu vực, gồm các tổ hợp Patriot, tàu khu trục trang bị tên lửa đánh chặn Standard và tiêm kích tàng hình F-35. Trước đây, hải quân Mỹ từng đánh chặn tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran khi chúng tiếp cận lực lượng Mỹ.

Nếu được hoàn tất, thương vụ này sẽ là một trong những hệ thống vũ khí tiên tiến nhất mà Trung Quốc cung cấp cho Iran trong nhiều thập kỷ, đồng thời có thể đặt ra thách thức mới đối với cơ chế trừng phạt của Mỹ.

Trong khi Washington khẳng định việc tăng cường lực lượng nhằm mục đích răn đe, giới chức quốc phòng Mỹ cũng cảnh báo họ sẵn sàng cho kịch bản xung đột nếu nỗ lực ngoại giao thất bại.