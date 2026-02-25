Những sản phẩm vàng độc lạ 'lên kệ' ngày vía thần Tài 2026

Cận kề ngày vía thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), thị trường vàng trở nên sôi động. Nếu trước đây người dân chủ yếu chọn vàng nhẫn tròn trơn hoặc vàng miếng truyền thống thì năm nay, các sản phẩm vàng “độc - lạ - nhỏ gọn” lại trở thành tâm điểm thu hút người mua. (Ảnh: Người lao động)