Những mẫu ô tô và phiên bản đổi tên ít người biết

(VTC News) -

VinFast Fadil và Opel Karl Rocks

Mẫu xe hạng A VinFast Fadil được phát triển dựa trên nền tảng nhượng quyền công nghệ từ tập đoàn General Motors.

Nguyên mẫu của dòng xe này là chiếc Opel Karl Rocks vốn được phân phối rộng rãi tại thị trường châu Âu.

Cả hai mẫu xe chia sẻ chung hệ thống khung gầm, thiết kế ngoại thất và cấu trúc thân vỏ.

Tuy nhiên, tại thị trường Việt Nam, VinFast Fadil được trang bị khối động cơ 1.4L đi kèm hộp số vô cấp CVT, mạnh mẽ hơn so với động cơ 1.0L của phiên bản gốc tại Đức.

Thiết kế ngoại thất và cấu trúc thân vỏ của VinFast Fadil (trái) được kế thừa nguyên bản từ mẫu xe đô thị Opel Karl Rocks (phải).

Bộ ba Subaru Rex, Toyota Raize và Daihatsu Rocky

Đây là kết quả của mối quan hệ hợp tác giữa Toyota và công ty con Daihatsu, với sự tham gia của Subaru.

Cả ba mẫu xe thực tế là sản phẩm dùng chung nền tảng khung gầm DNGA của Daihatsu.

Ba mẫu xe này sử dụng chung nền tảng khung gầm toàn cầu DNGA và chỉ có sự khác biệt nhỏ về logo cũng như mặt ca-lăng.

Tại Nhật Bản, Subaru Rex được coi là "anh em song sinh" của Toyota Raize và Daihatsu Rocky với thiết kế và nội thất gần như tương đồng hoàn toàn, chỉ thay đổi logo nhận diện.

Xe sử dụng chung động cơ tăng áp 1.0L hoặc động cơ 1.2L tùy phiên bản, giúp Toyota mở rộng độ phủ tại Nhật Bản và các nước Đông Nam Á.

Suzuki Ertiga và Toyota Rumion

Sự xuất hiện của Toyota Rumion là kết quả trực tiếp từ thỏa thuận hợp tác sâu rộng giữa Toyota và Suzuki, bắt đầu từ năm 2017.

Theo đó, Suzuki cung cấp một số dòng xe thế mạnh ở phân khúc giá rẻ cho Toyota để đổi lấy công nghệ hybrid và hệ dẫn động từ đối tác.

Toyota Rumion là phiên bản đổi tên của Suzuki Ertiga phục vụ chiến lược mở rộng thị phần tại các thị trường Nam Phi và Ấn Độ.

Toyota Rumion thực chất là chiếc Suzuki Ertiga thế hệ thứ hai, được Toyota tiếp nhận nhằm lấp đầy khoảng trống phân khúc xe đa dụng (MPV) 7 chỗ cỡ nhỏ tại các thị trường như Ấn Độ và Nam Phi.

Về mặt kỹ thuật, hai mẫu xe này có sự đồng nhất tuyệt đối. Cả hai đều sử dụng nền tảng khung gầm Heartect của Suzuki, giúp tối ưu trọng lượng và độ cứng vững. Khối động cơ xăng 1.5L mã K15B, sản sinh công suất khoảng 103 mã lực, đi kèm tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp cũng được chuyển nguyên vẹn từ Ertiga sang Rumion.

Ngay cả không gian nội thất với cấu hình 3 hàng ghế và cách bố trí bảng điều khiển cũng không có sự thay đổi, ngoại trừ logo trên vô lăng.

Daihatsu Altis và Toyota Camry

Tại thị trường Nhật Bản, Daihatsu Altis thực chất là một chiếc Toyota Camry Hybrid được đổi tên.

Do Daihatsu là công ty con thuộc tập đoàn Toyota, việc sử dụng chung mẫu sedan hạng D này giúp Daihatsu có sản phẩm đại diện trong phân khúc xe cao cấp tại nội địa.

Mẫu sedan hạng D Daihatsu Altis tại nội địa Nhật Bản thực chất là chiếc Toyota Camry được thay đổi bộ nhận diện thương hiệu.

Xe sử dụng toàn bộ hệ truyền động Hybrid 2.5L và ngôn ngữ thiết kế của Camry, ngoại trừ việc thay thế logo thương hiệu.

Tên gọi Altis của Daihatsu tại Nhật Bản hoàn toàn khác biệt với dòng Corolla Altis phổ biến tại Việt Nam.

Toyota Veloz và Daihatsu Xenia

Cặp đôi xe đa dụng này là sản phẩm tiêu biểu cho chiến lược phân tách khách hàng của liên minh Toyota và Daihatsu tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là thị trường Indonesia.

Cả hai mẫu xe đều được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm toàn cầu mới của Daihatsu (DNGA), đánh dấu bước chuyển mình từ hệ dẫn động cầu sau sang hệ dẫn động cầu trước để tối ưu không gian nội thất.

Toyota Veloz và Daihatsu Xenia sử dụng chung nền tảng dẫn động cầu trước và động cơ 1.5L nhưng có sự khác biệt về thiết kế ngoại thất cũng như định vị phân khúc.

Về mặt kỹ thuật, Toyota Veloz và Daihatsu Xenia chia sẻ chung cấu trúc cơ khí cốt lõi với khối động cơ 1.3L hoặc 1.5L mã 2NR-VE, kết hợp cùng hộp số vô cấp D-CVT.

Tuy nhiên, Toyota đã tách Veloz ra thành một dòng tên độc lập với thiết kế ngoại thất góc cạnh, hệ thống đèn LED hiện đại và trang bị phanh tay điện tử. Trong khi đó, Daihatsu Xenia giữ nguyên phong cách thực dụng, sử dụng các chi tiết tối giản để duy trì mức giá tiếp cận cho nhóm khách hàng phổ thông.

Hiện nay, Daihatsu Xenia chủ yếu được sản xuất và phân phối tại Indonesia. Ngược lại, Toyota Veloz có phạm vi phủ sóng rộng hơn khi được xuất khẩu và lắp ráp tại nhiều thị trường khác trong khu vực, bao gồm cả Việt Nam.

Scion iA, Toyota Yaris Sedan và Mazda 2 (2016)

Scion iA, Toyota Yaris Sedan và Mazda 2. (Theo thứ tự từ trái sang phải)

Mẫu xe này ra đời từ sự hợp tác giữa Mazda và Toyota tại Bắc Mỹ giai đoạn 2015 - 2016. Nguyên mẫu là chiếc Mazda 2 sedan được sản xuất tại Mexico, sau đó chuyển giao cho Toyota để kinh doanh dưới các thương hiệu khác nhau nhằm tối ưu chi phí.

Năm 2015, xe ra mắt thị trường Mỹ với tên gọi Scion iA. Sau khi thương hiệu Scion bị khai tử vào năm 2016, mẫu xe này tiếp tục được phân phối dưới tên gọi Toyota Yaris Sedan tại Mỹ, Canada và Mexico. Dù mang logo Toyota, toàn bộ hệ thống khung gầm, nội thất và động cơ SkyActiv 1.5L đều do Mazda phát triển.

Sự khác biệt chủ yếu nằm ở lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn trên các phiên bản của Toyota để tách biệt với ngôn ngữ thiết kế Kodo của Mazda 2.

Năm 2015, xe ra mắt thị trường Mỹ với tên gọi Scion iA.

Sau khi thương hiệu Scion bị khai tử vào năm 2016, mẫu xe này tiếp tục được phân phối dưới tên gọi Toyota Yaris Sedan tại Mỹ, Canada và Mexico.

Dù mang logo Toyota, toàn bộ hệ thống khung gầm, nội thất và động cơ SkyActiv 1.5L đều do Mazda phát triển.

Sự khác biệt chủ yếu nằm ở lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn trên các phiên bản của Toyota để tách biệt với ngôn ngữ thiết kế Kodo của Mazda 2.

Suzuki Ciaz và Toyota Belta

Mẫu sedan hạng B Toyota Belta là sản phẩm trong liên minh chiến lược giữa Toyota và Suzuki, chính thức ra mắt vào cuối năm 2021.

Mẫu xe này thực chất là phiên bản đổi tên của Suzuki Ciaz nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng thị phần tại các thị trường khu vực Trung Đông và châu Phi, điển hình là Ai Cập.

Toyota Belta ra mắt năm 2021 tại thị trường Trung Đông thực chất là phiên bản thay logo của mẫu sedan Suzuki Ciaz.

Về mặt kỹ thuật, Toyota Belta kế thừa toàn bộ nền tảng cơ khí từ Suzuki Ciaz.

Xe sử dụng khối động cơ xăng 1.5L mã K15B, sản sinh công suất 103 mã lực, kết hợp cùng hộp số tự động 4 cấp. Toàn bộ cấu trúc khung gầm, hệ thống treo và không gian nội thất rộng rãi đặc trưng của Suzuki Ciaz đều được giữ nguyên trên mẫu xe mang logo Toyota.

Điểm khác biệt duy nhất của Toyota Belta so với nguyên mẫu là bộ nhận diện thương hiệu ở đầu xe, đuôi xe và vô lăng.

Việc tái sử dụng một mẫu xe đã có vòng đời ổn định từ năm 2014 như Suzuki Ciaz giúp Toyota nhanh chóng lấp đầy phân khúc sedan giá rẻ mà không tốn chi phí phát triển sản phẩm mới.

Chevrolet Captiva và Daewoo Winstorm

Mẫu SUV Chevrolet Captiva từng phổ biến tại Việt Nam chính là phiên bản quốc tế của dòng Daewoo Winstorm tại thị trường Hàn Quốc.

Hai mẫu xe gầm cao có sự tương đồng tuyệt đối về thiết kế và kỹ thuật do cùng được phát triển bởi liên minh GM Daewoo.

Cả hai được phát triển trên khung gầm Theta của tập đoàn GM. Tại Việt Nam, xe thường sử dụng động cơ xăng 2.4L, trong khi phiên bản nội địa Hàn Quốc Winstorm thường đi kèm động cơ dầu 2.0L tăng áp.

Về cơ bản, thiết kế ngoại hình của hai mẫu xe này giống nhau đến 95%.

Mitsubishi Xpander và Nissan Livina

Sau khi gia nhập liên minh Renault-Nissan-Mitsubishi, Nissan đã tận dụng nền tảng của chiếc Xpander để hồi sinh dòng xe Livina thế hệ mới.

Nissan Livina sở hữu phần đầu xe V-Motion khác biệt nhưng vẫn giữ nguyên thiết kế thân xe và cụm đèn hậu từ Mitsubishi Xpander.

Hiện nay, Nissan Livina chủ yếu được phân phối tại Indonesia và Philippines dưới dạng nhập khẩu từ nhà máy Mitsubishi tại Indonesia.

Xe sử dụng chung động cơ 1.5L và hệ thống khung gầm với Xpander, nhưng phần đầu xe được Nissan thiết kế lại theo ngôn ngữ V-Motion đặc trưng.

Tại Việt Nam, trong khi Mitsubishi Xpander liên tục dẫn đầu doanh số phân khúc MPV thì phiên bản của Nissan vẫn chưa được phân phối chính hãng. Việc dùng chung mã gen giúp Nissan sở hữu một dòng xe đa dụng có độ bền bỉ và không gian rộng rãi đã được kiểm chứng từ đối tác.