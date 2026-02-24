XSMB 24/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 24/2/2026

Xem kết quả xổ trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 24/2. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24/2/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.
- Thứ Hai: XSMB được tổ chức quay thưởng do Đài Hà Nội (XSHN).
- Thứ Ba: XSMB được Đài Quảng Ninh (XSQN) thực hiện mở thưởng.
- Thứ Tư: XSMB được quay số do Đài Bắc Ninh (XSBN).
- Thứ Năm: XSMB tiếp tục tại Đài Hà Nội (XSHN) đảm nhiệm.
- Thứ Sáu: XSMB được mở thưởng ở Đài Hải Phòng (XSHP).
- Thứ Bảy: XSMB được Đài Nam Định (XSNĐ) tổ chức quay số.
- Chủ Nhật: XSMB được thực hiện do Đài Thái Bình (XSTB).
Khi thực hiện thủ tục nhận thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng giải cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:
- Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách nát, không tẩy xóa hay chỉnh sửa
- Giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa còn thời hạn
Việc cung cấp đầy đủ giấy tờ giúp xác minh chính xác danh tính người trúng thưởng và quyền sở hữu vé, đồng thời đảm bảo quá trình chi trả giải thưởng diễn ra công khai, minh bạch và đúng quy định.
- Khi tham gia xổ số miền Bắc, việc bảo quản vé số là yếu tố rất quan trọng. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách, không nhòe mực và không có dấu hiệu tẩy xóa.
- Nếu vé bị hư hỏng hoặc không đáp ứng đúng quy định, người trúng có thể mất quyền nhận thưởng dù đã trúng giải.
- Vì vậy, sau khi mua vé, bạn nên cất giữ cẩn thận và bảo quản tốt trong suốt thời gian chờ công bố kết quả để đảm bảo quyền lợi của mình.
