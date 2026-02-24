XSMB 24/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 24/2/2026

Xem kết quả xổ trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 24/2. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24/2/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 24/2 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 3 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 3 ngày 24/2/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 22/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 22/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 22/2/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 22/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 22/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 21/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 21/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 21/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 21/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 21/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 20/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 20/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 20/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 20/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 20/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 15/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 15/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 15/2/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 15/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 15/2/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB được tổ chức quay thưởng do Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB được Đài Quảng Ninh (XSQN) thực hiện mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMB được quay số do Đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB tiếp tục tại Đài Hà Nội (XSHN) đảm nhiệm.

- Thứ Sáu: XSMB được mở thưởng ở Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB được Đài Nam Định (XSNĐ) tổ chức quay số.

- Chủ Nhật: XSMB được thực hiện do Đài Thái Bình (XSTB).

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng

Khi thực hiện thủ tục nhận thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng giải cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

- Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách nát, không tẩy xóa hay chỉnh sửa

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa còn thời hạn

Việc cung cấp đầy đủ giấy tờ giúp xác minh chính xác danh tính người trúng thưởng và quyền sở hữu vé, đồng thời đảm bảo quá trình chi trả giải thưởng diễn ra công khai, minh bạch và đúng quy định.

Tránh làm rách vé, nhòe mực

- Khi tham gia xổ số miền Bắc, việc bảo quản vé số là yếu tố rất quan trọng. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách, không nhòe mực và không có dấu hiệu tẩy xóa.

- Nếu vé bị hư hỏng hoặc không đáp ứng đúng quy định, người trúng có thể mất quyền nhận thưởng dù đã trúng giải.

- Vì vậy, sau khi mua vé, bạn nên cất giữ cẩn thận và bảo quản tốt trong suốt thời gian chờ công bố kết quả để đảm bảo quyền lợi của mình.

