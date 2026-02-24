Cà Mau hành động 'thần tốc' triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(VTC News) -

Hội nghị đã tập trung thảo luận hai nội dung trọng tâm gồm Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đánh giá tại hội nghị cho thấy, Nghị quyết Đại hội XIV và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng có nhiều nội dung thiết thực, phù hợp với thực tiễn địa phương, đồng thời có nhiều điểm tương đồng với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Đây được xem là cơ sở thuận lợi để triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV trong điều kiện thực tế của tỉnh.

Thường trực Tỉnh uỷ và các đồng chí dự hội nghị biểu quyết thông qua Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau yêu cầu các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; bám sát mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh. Việc triển khai phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đáng chú ý, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV theo nguyên tắc “06 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là hành động “thần tốc, quyết liệt” ngay từ đầu nhiệm kỳ, ngay từ những ngày đầu năm mới, với quyết tâm không để chậm trễ trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

Thông điệp “không để một ngày lãng phí, một tuần chậm trễ” được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quán triệt sâu sắc, gắn với yêu cầu thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, các cấp, các ngành phải định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, qua đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung giải pháp nhằm bảo đảm các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIV được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đi vào cuộc sống.

Đối với Dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo đánh giá, nội dung dự thảo được xây dựng phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như các nghị quyết quan trọng của Trung ương.

Kinh tế biển, năng lượng sạch và công nghiệp chế biến sẽ là các trụ cột phát triển của tỉnh Cà Mau trong thời gian tới (Ảnh: Huỳnh Lâm)

Điểm nhấn nổi bật của quy hoạch lần này là định hướng chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ truyền thống sang phát triển dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Những yếu tố này được xác định là các đột phá then chốt, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển hài hoà giữa kinh tế, xã hội và môi trường.

Theo định hướng được thảo luận tại hội nghị, kinh tế biển, năng lượng sạch và công nghiệp chế biến sẽ là các trụ cột phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, quy hoạch cũng xác định con người, môi trường và thể chế là những nền tảng đột phá, đóng vai trò quyết định trong việc hiện thực hoá các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Với vị trí địa đầu cực Nam của Tổ quốc, Cà Mau được đánh giá có tiềm năng lớn về kinh tế biển, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái. Việc điều chỉnh quy hoạch lần này được kỳ vọng sẽ khai thác hiệu quả các lợi thế sẵn có, đồng thời mở ra không gian phát triển mới, thu hút nguồn lực đầu tư, tạo động lực tăng trưởng trong trung và dài hạn.