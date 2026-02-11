Cà Mau họp mặt nhân sĩ, trí thức và chức sắc tôn giáo mừng Xuân Bính Ngọ 2026

(VTC News) -

Ngày 11/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức họp mặt các chức sắc, chức việc tôn giáo; người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; đại diện báo chí, văn nghệ sĩ và trí thức tiêu biểu trên địa bàn.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa chào mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 và hướng tới thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Không chỉ là dịp tri ân những đóng góp bền bỉ của các tầng lớp Nhân dân, buổi gặp mặt còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết, tạo thêm động lực cho chặng đường phát triển sắp tới của tỉnh.

Toàn cảnh buổi họp mặt.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, điểm lại những dấu ấn nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Cà Mau trong năm 2025. Tỉnh triển khai quyết liệt chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã mở ra giai đoạn phát triển mới với phương châm hành động “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”. Song song đó, tiến trình chuyển đổi số toàn diện tiếp tục được đẩy mạnh, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, tạo chuyển biến rõ nét trong tư duy quản trị và điều hành.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tham dự.

Về kinh tế - xã hội, năm 2025 được đánh giá đạt kết quả khá toàn diện. Cà Mau hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với hơn 9.600 căn, thể hiện tinh thần nhân văn “không để ai bị bỏ lại phía sau”. GRDP bình quân đầu người tăng từ 72 triệu đồng lên 80 triệu đồng; tổng thu ngân sách đạt 12.200 tỷ đồng; tổng sản lượng thủy sản vượt 1,2 triệu tấn, tiếp tục khẳng định vị thế “thủ phủ thủy sản” của cả nước.

Ông Việt mong muốn, bước vào năm 2026, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp với mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh kỳ vọng đội ngũ chức sắc, người có uy tín, báo chí, văn nghệ sĩ và trí thức sẽ tiếp tục đồng hành, phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền chủ trương, chính sách, lan tỏa giá trị văn hóa và tinh thần đổi mới đến cộng đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng rằng, với nền tảng đoàn kết, sự hợp nhất nguồn lực và khát vọng vươn lên của đội ngũ nhân lực mới, Cà Mau sẽ có thêm động lực để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc.