TP.HCM thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

Ngày 18/3, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng Ban. (Ảnh: Việt Dũng)

Ban Chỉ đạo gồm Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban và 9 thành viên. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, làm Trưởng ban.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, làm Phó Trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết số 31-NQ/TW.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, làm Phó Trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo toàn diện việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW; định hướng nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức tổng kết, bảo đảm việc đánh giá khách quan, toàn diện, khoa học, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; phản ánh đúng thực tiễn triển khai và kết quả sau 3 năm thực hiện.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo chỉ đạo tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, tạo cơ sở chính trị quan trọng để thành phố triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Luật đô thị đặc biệt nhằm hoàn thiện thể chế phát triển đô thị đặc thù, tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện để TP.HCM phát huy tính năng động, sáng tạo trong giai đoạn phát triển mới.