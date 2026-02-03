Dự kiến trình Quốc hội khóa XVI sửa Luật Thủ đô tại Kỳ họp thứ nhất

(VTC News) -

Sáng 3/2, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình triển khai, xây dựng các dự án luật, nghị quyết do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng. (Ảnh: VGP)

Tại cuộc họp, một trong những đề xuất Bộ Tư pháp đề nghị là bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026.

Bộ Tư pháp đang tích cực phối hợp với UBND TP Hà Nội và các bộ, ngành để xây dựng hồ sơ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) bảo đảm tiến độ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, bám sát các định hướng quan trọng. Tiêu biểu là bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển Thủ đô trong tình hình mới, bảo đảm tính hợp hiến.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi cho biết, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Bộ Tư pháp được giao chủ trì xây dựng 5 dự án luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

"Đánh giá của Bộ Tư pháp cho thấy, nhìn chung, các dự án luật, nghị quyết do Bộ Tư pháp được giao chủ trì xây dựng để trình tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đều bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025", ông Mai Lương Khôi nói.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, thời gian tới là giai đoạn hết sức gấp rút, đòi hỏi Bộ Tư pháp phải tập trung cao độ nguồn lực, nhất là đối với các dự án luật còn lại, trong đó có nhiều chính sách mới, tác động trực tiếp, sâu rộng đến quyền và lợi ích của người dân.

Đặc biệt với Luật Hộ tịch (sửa đổi), Phó Thủ tướng lưu ý đây là dự án Luật liên quan trực tiếp đến nhiều quyền nhân thân cơ bản của công dân. Do đó, việc xây dựng luật phải đặt chất lượng lên hàng đầu, tránh phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần sau khi ban hành.

Với Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp rà soát kỹ các quy định liên quan đến phân cấp, phân quyền, bảo đảm có quy định mang tính bắt buộc về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc xác định rõ cơ quan đầu mối cung cấp thông tin, thời hạn thực hiện, tránh tình trạng quy định chung chung, thiếu tính khả thi.

Về đề xuất bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật năm 2026, Phó Thủ tướng đánh giá đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng.

"Bộ Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ với UBND TP Hà Nội và các bộ, ngành liên quan, nghiên cứu kỹ lưỡng việc phân cấp, phân quyền, bảo đảm vừa tạo cơ chế thông thoáng cho Thủ đô phát triển, vừa phù hợp với thẩm quyền, trật tự quản lý nhà nước", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tập trung toàn bộ nguồn lực để hoàn thành đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng cao nhất đối với các dự án luật, pháp lệnh được giao, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, khả thi.