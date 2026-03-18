Hải Phòng - Kỷ nguyên sản xuất mới, kết nối bứt phá cùng VIMF & VIAF 2026

Từ 15 - 17/04/2026, Triển lãm Công nghiệp & Sản xuất Việt Nam (VIMF 2026) và Triển lãm Tự động hóa Công nghiệp Việt Nam (VIAF) sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng.

Hải Phòng – Trung tâm sản xuất mới của miền Bắc

Trong những năm gần đây, Hải Phòng đang nổi lên như một trong những cực tăng trưởng công nghiệp năng động nhất miền Bắc. Với lợi thế cảng biển nước sâu, hạ tầng logistics liên vùng và hệ thống khu công nghiệp phát triển nhanh, thành phố cảng ngày càng thu hút nhiều tập đoàn sản xuất lớn đến đầu tư và mở rộng hoạt động.

Sự hiện diện của các doanh nghiệp như VinFast, LG Electronics, Ford Motor Company, Pegatron hay Bridgestone đã góp phần hình thành một hệ sinh thái sản xuất quy mô lớn tại khu vực. Cùng với đó, nhu cầu về công nghệ, thiết bị và các giải pháp tự động hóa trong nhà máy cũng ngày càng gia tăng.

Trong bối cảnh đó, sự trở lại của VIMF & VIAF Hải Phòng 2026 với chủ đề “Hải Phòng – Kỷ nguyên sản xuất mới - Kết nối bứt phá” được kỳ vọng sẽ trở thành điểm gặp gỡ quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp và sản xuất trong khu vực.

Hải Phòng đang trở thành trung tâm công nghiệp và logistics quan trọng của miền Bắc.

Không gian công nghiệp dành cho sản xuất hiện đại

Theo Ban tổ chức, VIMF & VIAF Hải Phòng 2026 dự kiến quy tụ hơn 300 gian hàng đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, dự kiến đón tiếp hơn 10.000 lượt khách tham quan chuyên ngành trong ba ngày diễn ra sự kiện.

Triển lãm giới thiệu đa dạng các giải pháp và công nghệ phục vụ sản xuất hiện đại, từ máy móc và thiết bị công nghiệp, cơ khí chính xác, robot và tự động hóa nhà máy đến các nền tảng công nghệ mới như AI, IoT, dữ liệu sản xuất, phần mềm quản trị MES/ERP hay giải pháp logistics thông minh.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, nhiều công nghệ sẽ được trình diễn trực tiếp tại gian hàng, giúp khách tham quan có cơ hội quan sát cách các giải pháp vận hành trong môi trường sản xuất thực tế.

Khách tham quan trải nghiệm các công nghệ tự động hóa và robot tại triển lãm.

Cơ hội kết nối chuỗi cung ứng và hợp tác công nghiệp

Bên cạnh khu vực trưng bày, triển lãm còn tổ chức nhiều hoạt động nhằm tăng cường kết nối và hợp tác giữa các doanh nghiệp trong ngành.

Chuỗi hội thảo chuyên ngành sẽ tập trung vào các chủ đề như tự động hóa sản xuất, chuyển đổi số trong nhà máy, tối ưu chuỗi cung ứng hay quản lý năng lượng và phát triển bền vững. Ngoài ra, chương trình Business Matching và VIP Buyer Program sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đặt lịch gặp gỡ trực tiếp với các đối tác tiềm năng.

Với tỷ lệ lớn khách tham quan là lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý sản xuất, kỹ sư và bộ phận thu mua, triển lãm được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều cơ hội hợp tác và giao thương thực tế cho các doanh nghiệp tham gia.

Doanh nghiệp trao đổi và kết nối hợp tác tại Hội thảo của triển lãm.

Chuỗi triển lãm VIMF 2026 tiếp tục tại Bình Dương và Bắc Ninh

Sau sự kiện tại Hải Phòng, chuỗi triển lãm VIMF & VIAF 2026 sẽ tiếp tục diễn ra tại hai trung tâm công nghiệp lớn của Việt Nam.

Điểm dừng tiếp theo là Bình Dương từ 17 – 19/06/2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo. Sau đó, sự kiện sẽ được tổ chức tại Bắc Ninh từ 04 – 06/11/2026 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc.

Việc tổ chức chuỗi triển lãm tại nhiều trung tâm công nghiệp lớn nhằm tạo nên mạng lưới kết nối xuyên suốt giữa các vùng kinh tế trọng điểm, góp phần thúc đẩy đổi mới công nghệ, mở rộng hợp tác sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.