Chọn tường gạch hay tường thạch cao ngăn phòng nhà chung cư?

(VTC News) -

Trong bối cảnh diện tích căn hộ ngày càng thu hẹp, nhu cầu phân chia không gian sống một cách linh hoạt, hợp lý trở thành mối quan tâm lớn của nhiều gia đình. Vấn đề nhiều người quan tâm khi cải tạo hoặc thiết kế nội thất chung cư là chọn tường gạch truyền thống hay tường thạch cao để ngăn phòng.

Tường gạch

Tường gạch từ lâu là lựa chọn quen thuộc trong xây dựng nhờ độ bền cao và khả năng chịu lực tốt. Với kết cấu vững chắc, tường gạch mang lại cảm giác an toàn, cách âm hiệu quả và ít bị ảnh hưởng bởi các tác động ngoại lực.

Bên cạnh đó, tường gạch cũng có khả năng chống ẩm tốt hơn trong điều kiện khí hậu nóng ẩm như ở Việt Nam. Nếu được xây dựng đúng kỹ thuật, tường gạch có thể tồn tại hàng chục năm mà không cần bảo trì nhiều.

Tường gạch chắc chắn, chịu lực tốt. (Ảnh: Suanhathanhkinh)

Tuy nhiên, điểm hạn chế lớn nhất của tường gạch là tính “cố định”. Khi đã xây dựng, việc thay đổi hoặc tháo dỡ sẽ tốn nhiều công sức, chi phí và có thể ảnh hưởng đến kết cấu chung của căn hộ. Ngoài ra, trọng lượng lớn của tường gạch cũng là yếu tố cần cân nhắc, bởi nhiều chung cư có quy định nghiêm ngặt về việc cải tạo, tránh gây quá tải cho sàn.

Tường thạch cao

Những năm gần đây, tường thạch cao ngày càng được ưa chuộng nhờ tính linh hoạt và thi công nhanh. Với cấu tạo gồm khung xương kim loại và các tấm thạch cao, loại tường này có trọng lượng nhẹ, dễ lắp đặt và phù hợp với các căn hộ chung cư cần cải tạo nhanh, ít ảnh hưởng đến kết cấu.

Một ưu điểm nổi bật của tường thạch cao là khả năng “biến hóa” không gian. Gia chủ có thể dễ dàng tháo dỡ, di chuyển hoặc thay đổi vị trí vách ngăn khi cần thiết. Điều này rất phù hợp với những gia đình trẻ, có nhu cầu thay đổi công năng sử dụng theo thời gian.

Tường thạch cao nhẹ, dễ lắp đặt. (Ảnh: Nhôm Kính Ánh Sáng)

Ngoài ra, nếu sử dụng các loại tấm thạch cao chuyên dụng, tường có thể đạt khả năng cách âm, chống cháy và chống ẩm tốt. Bề mặt phẳng mịn cũng giúp việc sơn sửa, trang trí trở nên dễ dàng hơn.

Tuy vậy, tường thạch cao cũng tồn tại một số hạn chế. Độ bền cơ học không cao bằng tường gạch, dễ bị hư hại nếu va đập mạnh. Nếu thi công không đúng kỹ thuật hoặc sử dụng vật liệu kém chất lượng, tường thạch cao có thể bị nứt, võng hoặc xuống cấp nhanh chóng.

Bên cạnh đó, khả năng chịu ẩm của thạch cao vẫn là điểm yếu nếu không chọn đúng loại chuyên dụng.

Chọn tường gạch hay tường thạch cao cho căn hộ chung cư?

Theo các chuyên gia trong ngành, việc lựa chọn tường gạch hay tường thạch cao phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của từng gia đình.

Nếu cần một không gian riêng tư, ổn định lâu dài và ít thay đổi, tường gạch vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc. Đặc biệt với những khu vực cần độ cách âm cao hoặc chịu tác động nhiều, tường gạch sẽ phát huy lợi thế rõ rệt.

Ngược lại, nếu ưu tiên sự linh hoạt, tiết kiệm thời gian thi công và giảm tải trọng cho căn hộ, tường thạch cao là giải pháp phù hợp hơn. Đây cũng là xu hướng phổ biến trong thiết kế nội thất hiện đại, nhất là với các căn hộ có diện tích nhỏ, cần tối ưu không gian.

Các kiến trúc sư cho rằng, thay vì chọn một loại duy nhất, gia chủ có thể kết hợp cả hai để tận dụng ưu điểm của từng vật liệu. Chẳng hạn, sử dụng tường gạch cho các khu vực chính, cần độ bền cao; trong khi dùng tường thạch cao để phân chia không gian phụ hoặc tạo điểm nhấn thiết kế.

Lưu ý, việc thi công cần tuân thủ đúng quy định của ban quản lý chung cư, đồng thời lựa chọn đơn vị thi công uy tín để đảm bảo chất lượng và an toàn.