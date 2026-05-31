CĐV PSG đập phá, đốt xe, tấn công cảnh sát khi ăn mừng vô địch Champions League

Bạo loạn xảy ra ở Paris sau trận chung kết Champions League. (Video: AP)
Cảnh sát Paris đã huy động hàng nghìn sĩ quan để kiểm soát đám đông tại các điểm nóng trong thành phố, sử dụng hơi cay và bắt giữ người gây rối sau khi Paris Saint-Germain (PSG) giành chiến thắng trong trận chung kết Champions League (Cúp C1 châu Âu).
Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hàng nghìn cổ động viên đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng. Đến 23h (giờ địa phương), cảnh sát đã bắt giữ 130 người liên quan đến các hành vi gây rối.
Người hâm mộ tuần hành trên các đại lộ quanh Khải Hoàn Môn, đốt pháo sáng và liên tục bấm còi xe. Khoảng 20.000 người tập trung trên đại lộ Champs-Elysees, buộc lực lượng chức năng phải căng mình kiểm soát đám đông.
Các vụ đụng độ lẻ tẻ cũng xảy ra quanh sân Parc des Princes ở phía tây Paris. Hơn 40.000 cổ động viên đã tập trung tại đây để theo dõi trận đấu qua màn hình lớn và chứng kiến PSG bảo vệ thành công ngôi vô địch châu Âu.
Một số đối tượng đập phá cửa hàng, phóng hỏa và đốt xe ô tô. Một cảnh sát cũng bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Nhà chức trách cho biết những người tìm cách xông vào một đồn cảnh sát ở khu vực Quận 8 đã nhanh chóng bị giải tán.
Phát ngôn viên cảnh sát Paris nói với Reuters rằng sáu xe và hai cửa hàng đã bị hư hại.
Trong lễ ăn mừng chức vô địch Champions League đầu tiên của PSG vào tháng 5 năm ngoái, 201 người bị thương tại Paris và hơn 500 người bị bắt giữ trên khắp nước Pháp. Để đề phòng nguy cơ tái diễn hỗn loạn, khoảng 8.000 cảnh sát đã được triển khai trên toàn thành phố trong đêm chung kết năm nay.