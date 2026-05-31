Mải kiếm tiền mua nhà Hà Nội, vợ chồng trẻ nhận 'cú sốc' hiếm muộn

(VTC News) -

Ngày nhận chìa khóa căn hộ chung cư sau gần 5 năm tích cóp, hai vợ chồng anh Nguyễn Đức T (31 tuổi) và chị Bùi Ngọc M (27 tuổi, cùng quê Hưng Yên) tưởng rằng cuối cùng cũng có thể yên tâm thực hiện kế hoạch sinh con. Thế nhưng, sau gần hai năm mong ngóng vẫn chưa có tin vui, kết quả thăm khám tại bệnh viện khiến họ chết lặng: cả hai đều gặp vấn đề về sức khỏe sinh sản, cơ hội có con tự nhiên giảm đáng kể.

Sau đám cưới, thay vì sinh con ngay, hai vợ chồng thống nhất dồn toàn bộ thời gian và nguồn lực cho mục tiêu mua nhà. Ban ngày đi làm tại công ty, buổi tối nhận thêm việc ngoài giờ, cuối tuần hiếm khi được nghỉ ngơi. Cuộc sống xoay quanh công việc, những khoản tiết kiệm và mục tiêu mua được nhà Hà Nội.

"Chúng tôi luôn nghĩ mình còn trẻ, chuyện sinh con có thể để sau. Khi có nhà cửa ổn định rồi sinh con sẽ tốt hơn cho cả gia đình", chị Mai chia sẻ.

Sau khi chuyển về căn hộ mới và quyết định có em bé, niềm vui mong đợi không đến như dự tính. Gần hai năm "thả tự nhiên" nhưng vẫn chưa có thai, hai vợ chồng tìm đến cơ sở chuyên khoa hỗ trợ sinh sản.

Kết quả kiểm tra khiến họ không khỏi bàng hoàng. Người chồng có chất lượng tinh trùng suy giảm đáng kể, trong khi dự trữ buồng trứng của người vợ thấp hơn nhiều so với tuổi.

"Chúng tôi không nghĩ những năm tháng làm việc căng thẳng, thường xuyên thức khuya và chịu áp lực kéo dài lại ảnh hưởng đến khả năng sinh sản đến vậy", anh Tùng nói.

Ngày càng nhiều vợ chồng trẻ đến khám vì hiếm muộn.

Trong khi đó, câu chuyện của chị Hoàng Thị V (33 tuổi, Hà Nội) lại bắt đầu từ một nguyên nhân khác.

Kết hôn từ năm 28 tuổi, chị luôn mong muốn có con sớm nhưng nhiều năm liền vẫn chưa thể mang thai. Thời gian đầu, chị cho rằng việc kinh nguyệt không đều từ khi còn là thanh niên chỉ là rối loạn nội tiết thông thường nên không đi khám chuyên sâu.

Bận rộn với công việc khiến những dấu hiệu bất thường liên tục bị bỏ qua. Chỉ đến khi kết hôn gần 5 năm mà chưa có con, chị mới quyết định thăm khám.

Kết quả cho thấy chị mắc lạc nội mạc tử cung kèm tổn thương vòi tử cung - một trong những nguyên nhân phổ biến gây vô sinh nữ.

"Khi nghe bác sĩ giải thích, tôi vừa sốc vừa tiếc nuối. Giá như mình đi khám sớm hơn thì việc điều trị có thể đơn giản hơn rất nhiều", chị tâm sự.

Vô sinh hiếm muộn đang ngày càng tre hóa

Theo các chuyên gia hỗ trợ sinh sản, những trường hợp tương tự đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các cơ sở điều trị vô sinh, hiếm muộn.

Theo thống kê, tỷ lệ vô sinh, hiếm muộn tại Việt Nam hiện khoảng 7,7% dân số trong độ tuổi sinh sản và có xu hướng tiếp tục gia tăng. Đáng chú ý, tình trạng này đang ngày càng trẻ hóa, khoảng 50% là cặp vợ chồng ở độ tuổi dưới 30. Đặc biệt, tỷ lệ vô sinh thứ phát (vô sinh sau một lần có thai) đang gia tăng đến 15-20% sau mỗi năm và chiếm hơn 50% các cặp vợ chồng vô sinh.

Đây không chỉ là thách thức đối với ngành Y tế mà còn là vấn đề dân số đáng lo ngại khi tỷ lệ sinh liên tục sụt giảm qua các năm.

Bên cạnh các nguyên nhân bệnh lý như lạc nội mạc tử cung, tắc vòi tử cung, hội chứng buồng trứng đa nang hay bất thường tinh trùng, các yếu tố liên quan đến lối sống được xem là một trong những nguyên nhân quan trọng.

Tỷ lệ vô sinh, hiếm muộn tại Việt Nam hiện khoảng 7,7% dân số trong độ tuổi sinh sản

Theo bác sĩ sản khoa Hà Mạnh Hùng (Phòng khám sản phụ khoa An Phúc), xã hội hiện đại khiến nhiều cặp vợ chồng trẻ ưu tiên học tập, phát triển sự nghiệp và tích lũy tài chính trước khi sinh con. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, áp lực mua nhà, chi phí nuôi con và gánh nặng kinh tế khiến không ít người chủ động trì hoãn việc mang thai đến sau tuổi 30.

Tuy nhiên, khả năng sinh sản không tăng theo thu nhập hay điều kiện kinh tế.

Ở nữ giới, chất lượng và số lượng trứng bắt đầu suy giảm từ sau tuổi 30 và giảm nhanh hơn sau tuổi 35. Trong khi đó, nam giới cũng không nằm ngoài quy luật lão hóa. Tuổi tác, môi trường sống và các yếu tố lối sống đều có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng.

Stress kéo dài, thường xuyên thức khuya, ít vận động, sử dụng rượu bia, thuốc lá, chất kích thích và chế độ dinh dưỡng thiếu khoa học đều có thể làm suy giảm sức khỏe sinh sản ở cả nam và nữ.

Theo các bác sĩ, căng thẳng kéo dài còn làm rối loạn hoạt động của hệ nội tiết, ảnh hưởng đến quá trình rụng trứng ở phụ nữ cũng như số lượng và chất lượng tinh trùng ở nam giới.

Các chuyên gia khuyến cáo những cặp đôi có kế hoạch sinh con nên chủ động kiểm tra sức khỏe sinh sản từ sớm, thay vì đợi đến khi gặp khó khăn mới đi thăm khám. Việc phát hiện sớm các bất thường không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giảm bớt áp lực tâm lý, thời gian và chi phí điều trị về sau.

Trong guồng quay của cuộc sống hiện đại, việc chuẩn bị tài chính cho tương lai là điều cần thiết. Tuy nhiên, các bác sĩ nhấn mạnh rằng sức khỏe sinh sản cũng là một "tài sản" có giới hạn theo thời gian. Với nhiều cặp vợ chồng, căn nhà mơ ước có thể mua được sau nhiều năm nỗ lực, nhưng cơ hội làm cha mẹ đôi khi không thể chờ đợi mãi.