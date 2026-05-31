Giá vàng hôm nay 31/5: Ít biến động

Giá vàngGiá vàng đã tục biến động mạnh trong tuần này do bị chi phối bởi căng thẳng leo thang ở Trung Đông, đồng USD mạnh hơn, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao và những lo ngại mới về lạm phát liên quan đến xung đột Mỹ-Iran.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần giao dịch ở mức 4.508 USD/ounce vào tối Chủ nhật và nhanh chóng tăng cao hơn khi các nhà giao dịch phản ứng với sự bất ổn địa chính trị kéo dài, cuối cùng chạm ngưỡng kháng cự gần 4.580 USD.

Đà tăng duy trì suốt ngày thứ Hai nhưng bắt đầu suy yếu vào thứ Ba, khi vàng không thể tiếp tục đà tăng do đồng USD mạnh lên và thị trường hướng sự chú ý đến dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ trong tuần.

Việc bán tháo tăng tốc vào giữa tuần sau khi các cuộc tấn công mới của Mỹ vào Iran đẩy giá dầu lên cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và làm suy yếu hy vọng về một lệnh ngừng bắn bền vững.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 31/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 156 triệu đồng/lượng (mua vào) và 159 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết tương ứng ở mức 156 triệu đồng/lượng và 159 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.539 USD/ounce, tăng 1 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy Phố Wall đang lạc quan hơn về triển vọng ngắn hạn của vàng, trong khi tâm lý của người dân bình thường lại chuyển sang xu hướng bi quan, bất chấp sự phục hồi của vàng vào cuối tuần.

Giới phân tích nhận định vàng đang giữ vị thế mạnh nhưng cũng khá nhạy cảm. Thị trường đang cân bằng hai tín hiệu trái chiều: Căng thẳng địa chính trị giảm bớt xung quanh cuộc xung đột Iran và áp lực lạm phát vẫn ở mức cao.

Những bình luận của Nhà Trắng cho thấy tăng trưởng GDP ổn định ở mức 2,6% trong 4 quý vừa qua, giá dầu giảm khoảng 10% trong tháng 5 và kỳ vọng sẽ giảm nhanh chóng sau khi cuộc xung đột kết thúc đã làm giảm một phần lợi thế trú ẩn an toàn khẩn cấp của vàng.

Tuần này, 12 nhà phân tích đã tham gia cuộc khảo sát vàng của Kitco News. 9 chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 2 người dự đoán giá sẽ giảm và 1 người dự đoán giá sẽ đi ngang.