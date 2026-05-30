Giá vàng hôm nay 30/5: Tiếp tục đi lên

(VTC News) -

Giá vàng tiếp tục tăng do dữ liệu tăng trưởng kinh tế yếu hơn của Mỹ, đồng đô la Mỹ suy yếu đã bù đắp áp lực lạm phát liên quan đến tình hình căng thẳng eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ - Iran.

Tom Winmill, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Quỹ Midas Discovery, cho biết ông không thấy nhiều yếu tố có thể gây áp lực giảm giá đối với vàng trong dài hạn ở mức giá hiện tại.

Theo ông Winmill, một trong những diễn biến quan trọng nhất hỗ trợ thị trường kim loại quý là sự suy giảm liên tục niềm tin vào đồng USD với tư cách là đồng tiền dự trữ chủ đạo của thế giới. Với việc đồng USD bị biến thành vũ khí và GDP toàn cầu đang dần mất đi sự phụ thuộc vào USD, xu hướng này có thể sẽ tiếp diễn trong một thời gian.

Nếu tiếp tục mất đi uy tín của một loại tiền tệ dự trữ, đồng USD sẽ càng yếu đi. Rủi ro dài hạn này đối với đồng USD tiếp tục hỗ trợ nhu cầu của các ngân hàng trung ương, tạo ra một mức giá sàn vững chắc cho vàng.

Giá vàng tiếp tục đi lên. (Ảnh: Minh Đức)

Ông Winmill cũng chỉ ra rằng, áp lực lạm phát và tăng trưởng kinh tế chậm lại cuối cùng có thể tạo ra môi trường lý tưởng cho vàng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 30/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 155,5 triệu đồng/lượng (mua) - 158,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 155,5 triệu đồng/lượng (mua) - 158,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.538 USD/ounce, tăng 44 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong năm nay, với khả năng 56% Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 12.

Giới chuyên gia nhận định rằng mặc dù Mỹ và Iran đang hoàn tất các bước cuối cùng cho một thỏa thuận hòa bình song những thiệt hại gây ra cho các cơ sở sản xuất dầu mỏ tại Trung Đông có thể khiến nguồn cung dầu từ khu vực này ra thế giới khó phục hồi sớm.

Tom Winmill, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Quỹ Midas Discovery, cho biết ông không chỉ nhìn vào sự suy yếu ngắn hạn mà còn chú trọng đến các yếu tố cơ bản thúc đẩy đà tăng giá của vàng, đặc biệt khi các ngân hàng trung ương tiếp tục tích lũy vàng và nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với những rủi ro cấu trúc ngày càng gia tăng.

“Tôi thực sự không thấy nhiều yếu tố có thể gây áp lực giảm giá đối với vàng trong dài hạn ở mức giá hiện tại. Đây có thể là một đợt tăng giá thứ hai đối với vàng”, Winmill nói trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News.