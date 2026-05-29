Bộ Công thương: 'Chưa ghi nhận bằng chứng xăng E10 làm hỏng động cơ'

(VTC News) -

Bộ Công Thương vừa công bố bộ câu hỏi - đáp gồm 85 nội dung nhằm giải đáp thắc mắc của người tiêu dùng về việc sử dụng xăng sinh học E10 trước thời điểm triển khai trên toàn quốc từ ngày 1/6.

Theo tài liệu này, hầu hết các loại xe máy và ô tô đang lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam đều sử dụng được xăng E10 (ngoại trừ một dòng xe tải hạng nhẹ sản xuất từ 1996 đến 2023 thì dừng sản xuất và một số ít xe máy đời cũ của Suzuki chưa khẳng định sự tương thích với E10).

Các động cơ máy cắt cỏ, bơm nước, thổi lá, máy nông nghiệp dùng xăng… sản xuất những năm gần đây đều tương thích với xăng E10.

Các thử nghiệm của các nhà khoa học trong nước và quốc tế cũng như thực tế sử dụng xăng E10 tại các nước đã sử dụng trong nhiều năm qua cũng chưa ghi nhận bằng chứng E10 làm hỏng động cơ.

Bộ Công Thương khẳng định chưa ghi nhận bằng chứng xăng E10 làm hỏng động cơ.

Cũng theo Bộ Công Thương, trước khi ban hành lộ trình dùng xăng E10, cơ quan quản lý đã nghiên cứu, thử nghiệm trong nước, tham khảo tài liệu, kinh nghiệm từ các quốc gia sử dụng xăng sinh học từ nhiều chục năm trước, tổ chức hội thảo trong nước, quốc tế để tham vấn chuyên gia.

"Nếu có đủ bằng chứng chứng minh là lỗi do xăng E10 gây ra thì trước hết là đơn vị cung cấp xăng E10 chịu trách nhiệm, sau đó đến cơ quan nhà nước quản lý xăng dầu", Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Theo cơ quan này, người dùng thông thường không cần điều chỉnh động cơ hoặc súc rửa bình xăng khi chuyển đổi sang E10. Dù vậy, nếu xe quá cũ, bình xăng bị han gỉ thì nên vệ sinh trước để tránh cặn bẩn bị hòa tan gây tắc đường dẫn nhiên liệu.

Về mức tiêu hao nhiên liệu, một số thử nghiệm ghi nhận xăng E10 có thể tiêu hao nhiều hơn khoảng 2-3% so với xăng khoáng cùng loại. Ngược lại, cũng có thử nghiệm cho thấy một số dòng xe đi được quãng đường dài hơn khi sử dụng E10.

Theo giải thích của Bộ Công Thương, ethanol có nhiệt trị thấp hơn xăng khoáng nhưng khi pha ở tỷ lệ 10%, hỗn hợp nhiên liệu lại cháy triệt để hơn, giúp bù lại phần công suất bị suy giảm.

Bộ cũng khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy xăng E10 gây nóng máy bất thường nếu phương tiện được vận hành đúng kỹ thuật.

Bộ Công Thương khuyến cáo người ít sử dụng xe nên khởi động định kỳ, kiểm tra nhiên liệu và bảo dưỡng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

"Người dân cũng không nên tự pha ethanol vào xăng hoặc tự ý sử dụng phụ gia nếu không có khuyến cáo từ đơn vị chuyên môn. Việc tự 'lọc bỏ ethanol' khỏi xăng E10 bị xem là vi phạm pháp luật, có nguy cơ gây cháy nổ, giảm chất lượng nhiên liệu và làm hư hỏng động cơ", Bộ Công Thương nhấn mạnh.