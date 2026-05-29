Hà Nội thử nghiệm công nghệ biến camera thường thành 'mắt thần' AI

Chiều 29/5, tại hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo 57, Công an TP Hà Nội trình diễn bản demo nền tảng Hà Nội Smart Police (Cảnh sát thông minh) - hệ thống được xây dựng nhằm phục vụ công tác chỉ huy, điều hành, bảo đảm an ninh trật tự trên nền tảng số.

Điểm đáng chú ý của hệ thống là khả năng vận hành trên bản đồ số thời gian thực và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu từ các camera thông thường đang được lắp đặt rộng khắp trên địa bàn.

Trực tiếp kiểm tra và đánh giá các tính năng của nền tảng, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, yêu cầu việc ứng dụng công nghệ phải hướng tới mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn, đồng thời giải quyết các yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý, điều hành và phòng, chống tội phạm.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Phần trình diễn cho thấy, toàn bộ thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự, giao thông trên địa bàn 126 xã, phường được hiển thị tập trung trên nền bản đồ số. Các dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực về Trung tâm thông tin chỉ huy, giúp lực lượng chức năng có thể theo dõi diễn biến tại nhiều khu vực cùng lúc.

Khi xuất hiện tin báo về ùn tắc giao thông, cháy nổ, sự cố an ninh hoặc các tình huống khẩn cấp khác, hệ thống sẽ tự động xác định vị trí trên bản đồ và hiển thị các nguồn dữ liệu liên quan. Thay vì phải chờ tổng hợp thông tin qua nhiều khâu trung gian, chỉ huy có thể tiếp cận hình ảnh và dữ liệu hiện trường gần như ngay lập tức để đưa ra phương án xử lý.

Bên cạnh việc giám sát tình hình, nền tảng còn tích hợp khả năng theo dõi vị trí các tổ công tác đang làm nhiệm vụ trên địa bàn. Việc hiển thị đồng thời hiện trường và vị trí lực lượng giúp công tác điều động, phối hợp xử lý các vụ việc diễn ra nhanh chóng, chính xác hơn.

Một trong những nội dung được quan tâm nhiều tại buổi trình diễn là khả năng tận dụng hệ thống camera hiện hữu thay vì phải đầu tư mới đồng loạt các thiết bị AI chuyên dụng.

Theo đơn vị phát triển, Hà Nội Smart Police có khả năng kết nối với nhiều loại camera đang được sử dụng phổ biến tại hộ gia đình, khu dân cư, cơ sở kinh doanh, ngân hàng và doanh nghiệp. Các luồng hình ảnh sau khi được truyền về trung tâm sẽ được phần mềm xử lý bằng trí tuệ nhân tạo để thực hiện các chức năng phân tích dữ liệu.

Từ những hình ảnh thu nhận được, hệ thống có thể hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, nhận dạng biển số xe, thống kê lưu lượng phương tiện, truy vết hành trình của phương tiện nghi vấn hoặc phát hiện những dấu hiệu bất thường tại khu vực giám sát.

Cách tiếp cận này được đánh giá là giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư hạ tầng bởi không phải thay thế toàn bộ hệ thống camera hiện có. Đồng thời, việc tận dụng nguồn dữ liệu từ mạng lưới camera đang được lắp đặt rộng khắp cũng góp phần mở rộng phạm vi giám sát và nâng cao hiệu quả quản lý.

Tại hội nghị, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, thúc đẩy việc kết nối hệ thống camera từ các ngân hàng, cơ quan, doanh nghiệp trọng điểm về Trung tâm thông tin chỉ huy. Đây được xem là một trong những bước đi quan trọng để hình thành mạng lưới giám sát tập trung, phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự và triển khai Đề án đô thị thông minh trên địa bàn Thủ đô.