Thí sinh phải hát mộc 100% tại sơ khảo 'Giọng hát trẻ toàn quốc 2026'

Cuộc thi Giọng hát trẻ Toàn quốc 2026 do Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ chuyên môn từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), dành cho học sinh, sinh viên và các bạn trẻ yêu ca hát từ 6 đến 25 tuổi.

Một trong những điểm đáng chú ý của mùa đầu tiên là vòng sơ khảo online yêu cầu thí sinh hát mộc hoàn toàn, không sử dụng autotune, chỉnh âm hay can thiệp kỹ thuật. Các video dự thi sẽ được đăng tải trên nền tảng TikTok từ ngày 29/5 đến 31/8.

Cuộc thi "Giọng hát trẻ toàn quốc 2026" yêu cầu thí sinh hát mộc 100% trong vòng sơ khảo.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, tiêu chí này xuất phát từ mong muốn tìm kiếm những người thật sự có chất giọng và cảm xúc tự nhiên. Yêu cầu hát mộc nhằm tạo sự công bằng ngay từ vòng đầu tiên trong bối cảnh công nghệ ngày càng tác động mạnh tới âm nhạc.

Kết quả vòng sơ khảo sẽ được tính theo tỷ lệ 80% điểm từ ban giám khảo và 20% từ bình chọn của khán giả nhằm tăng tính lan tỏa cho cuộc thi cũng như giúp thí sinh xây dựng hình ảnh cá nhân từ sớm.

Trước băn khoăn về khoảng cách độ tuổi khá lớn giữa các thí sinh là từ 6 đến 25, đại diện Ban tổ chức cho biết cuộc thi được chia thành 5 bảng riêng theo từng nhóm tuổi và dòng nhạc như thiếu nhi, nhạc nhẹ, dân gian - truyền thống và thính phòng.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi "Giọng hát trẻ toàn quốc 2026".

Hội đồng Giám khảo gồm TS. NSƯT Nguyễn Thị Phương Nga - Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; Trung tá, Ths Đỗ Thị Phương Mai - Trưởng khoa Thanh nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Ths Phan Thu Lan - nguyên Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; nhạc sỹ Đỗ Bảo; nhạc sỹ Giáng Son...

Sau vòng sơ khảo online, các thí sinh xuất sắc sẽ bước vào vòng bán kết trực tiếp tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM trước khi tranh tài ở chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra vào tháng 12 tại Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, tính đến thời điểm hiện tại, cuộc thi đã nhận được hơn 3.000 hồ sơ đăng ký tham dự.