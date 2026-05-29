Thủ khoa thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026 đạt 133/150 điểm

Thông tin được Viện Đào tạo số và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố ngày 29/5. Theo thống kê, gần 117.000 thí sinh dự thi có điểm trung bình đạt 79,39/150, tăng 0,59 điểm so với năm 2025.

Phổ điểm cho thấy một nửa số thí sinh đạt từ 79 điểm trở lên. Tỷ lệ thí sinh đạt từ 90 điểm là khoảng 26,2%. Mức điểm thấp nhất được ghi nhận là 19/150.

Thí sinh xếp hàng dự thi HSA tại điểm trường Đại học Thái Bình năm 2026.

Bài thi HSA gồm ba phần với tổng điểm tối đa 150. Trong đó, hai phần bắt buộc là Toán học và Xử lý số liệu (50 câu hỏi, 75 phút) và Văn học - Ngôn ngữ (50 câu hỏi, 60 phút).

Phổ điểm bài thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026.

Ở phần thi thứ ba, thí sinh lựa chọn giữa Khoa học hoặc Tiếng Anh. Nếu chọn Khoa học, thí sinh làm bài ở 3 trong 5 chủ đề gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý.

Kỳ thi đánh giá năng lực HSA năm 2026 của Đại học Quốc gia Hà Nội ghi nhận thủ khoa đạt 133/150 điểm.

Theo Đại học Quốc gia Hà Nội, thí sinh đạt điểm cao nhất năm nay lựa chọn phần thi Tiếng Anh ở hợp phần thứ ba.

Năm 2026, kỳ thi HSA được tổ chức thành 6 đợt tại 8 tỉnh, thành phố. Kết quả kỳ thi hiện được hơn 100 cơ sở giáo dục đại học sử dụng để xét tuyển đầu vào. Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết phổ điểm và phân vị điểm thi HSA là căn cứ để thí sinh và các trường tham khảo trong quá trình xét tuyển đại học.