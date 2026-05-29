Trọng tài chung kết Champions League: Nhiều tranh cãi, không được dự World Cup

Ngày 11/5, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) chỉ định trọng tài Daniel Siebert điều hành trận chung kết Champions League 2025-2026 (Cúp C1 châu Âu). Dù được đánh giá là một trong những trọng tài hàng đầu của bóng đá Đức hiện nay, vị vua áo đen 42 tuổi vẫn là nhân vật gây nhiều tranh cãi không chỉ trên đấu trường châu Âu mà ngay cả tại quê nhà.

Một trong những chỉ trích đáng chú ý nhất xuất hiện sau trận đấu giữa Cologne và Borussia Dortmund hồi đầu tháng 3. Khi trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 dành cho Dortmund, bình luận viên Michael Trippel công khai bày tỏ sự bức xúc trước một tình huống để bóng chạm tay trong thời gian bù giờ.

“Tôi sẽ gặp rắc rối vì phát biểu này, nhưng vẫn phải nói. Trong thời gian bù giờ đã có một tình huống để bóng chạm tay rất rõ của cầu thủ Dortmund, vậy mà không ai phát hiện ra, kể cả người được trả tiền để làm việc đó. Thật khó chấp nhận", BLV Michael Trippel nói.

Trọng tài Daniel Siebert gây nhiều tranh cãi không chỉ trên đấu trường châu Âu mà còn ở quê nhà.

Không chỉ bị chỉ trích trên sân cỏ, Siebert còn thường xuyên trở thành chủ đề tranh luận trên các chương trình truyền hình thể thao tại Đức. Huyền thoại bóng đá Lothar Matthaus từng nhận xét rằng điểm yếu lớn nhất của trọng tài Siebert nằm ở sự thiếu nhất quán trong các quyết định trên sân.

"Ông ấy không phải lúc nào cũng đưa ra những quyết định nhất quán. Dù là các pha phạm lỗi hay tình huống việt vị, nhiều lúc ông ấy không rõ nên để trận đấu tiếp tục hay thổi còi. Trong các quyết định quan trọng, ông ấy thường tỏ ra do dự. Ông ấy cần dứt khoát hơn rất nhiều", cựu danh thủ người Đức nhận xét.

Tuy nhiên, ông cũng đánh giá cao việc trọng tài Siebert thường sẵn sàng thừa nhận sai sót khi mắc lỗi, điều không phải trọng tài nào cũng làm được.

Những tranh cãi tiếp tục xuất hiện ở đấu trường Champions League mùa này. Trong trận bán kết lượt về giữa Arsenal và Atletico Madrid, trọng tài Siebert chịu nhiều chỉ trích khi không cho đội bóng Tây Ban Nha hưởng phạt đền ở một tình huống va chạm liên quan đến Antoine Griezmann.

Bên cạnh những tranh cãi liên quan đến chuyên môn, trọng tài sinh năm 1984 còn bị đánh giá là khá khép kín trong giao tiếp. Sau trận tứ kết Cúp Quốc gia Đức giữa Bayern Munich và RB Leipzig hồi tháng 2, huấn luyện viên Ole Werner đã công khai phàn nàn về cách ứng xử của Siebert.

Trận chung kết giữa Paris Saint-Germain và Arsenal là lần đầu tiên trọng tài Daniel Siebert bắt chính một trận chung kết ở Champions League.

“Tôi muốn đến gặp Daniel Siebert sau trận để chào hỏi, nhưng ông ấy hoàn toàn phớt lờ khi tôi chìa tay ra bắt. Tôi không hiểu mình đã làm gì sai. Chúng tôi có nhìn thấy nhau, nhưng ông ấy không phản hồi. Tôi thật sự không hiểu thái độ đó xuất phát từ đâu”, Werner nói.

Vị trọng tài 42 tuổi được công nhận là trọng tài quốc tế từ năm 2015. Sau 14 năm làm nhiệm vụ tại Bundesliga và 11 năm cầm còi ở các giải đấu châu Âu, trọng tài Siebert được xem là gương mặt quen thuộc của UEFA. Ông từng tham dự World Cup 2022 tại Qatar cũng như hai kỳ EURO gần nhất. Tuy nhiên, vị vua áo đen người Đức lại không có tên trong danh sách trọng tài làm nhiệm vụ tại World Cup 2026.

Trong bối cảnh đó, trận chung kết Champions League ngày 30/5 sắp tới được xem là cơ hội để Siebert khẳng định vị thế và phần nào bù đắp cho nỗi thất vọng khi lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đáng chú ý, trận chung kết giữa Paris Saint-Germain và Arsenal sẽ là lần thứ 10 Daniel Siebert làm nhiệm vụ tại Champions League mùa giải 2025-2026, cũng là lần đầu tiên ông bắt chính một trận chung kết ở giải đấu này.

Vị trọng tài người Đức đã điều hành trong hai trận Arsenal giành chiến thắng, bao gồm trận gặp Sporting Lisbon ở tứ kết lượt đi và gặp Atletico Madrid bán kết lượt về. Ở mùa giải này, trọng tài Siebert cũng từng bắt chính một trận của PSG tại vòng bảng gặp Athletic Bilbao. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0.