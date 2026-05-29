Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP.HCM

Sáng 29/5, tại TP.HCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến chúc mừng Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đi cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi tới toàn thể các vị giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ và đồng bào Phật tử lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2026 an lạc, đoàn kết, ấm áp tình người, tràn ngập niềm vui giáo lý.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa, chúc mừng Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân. Truyền thống "Hộ quốc an dân", "đạo pháp đồng hành cùng dân tộc" đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Trong nhiều nhiệm kỳ của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các khóa đều có đại biểu là chức sắc tôn giáo, trong đó có đại biểu thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ cũng rất quan tâm đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Vừa qua, Quốc hội đã ban hành một số luật liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng. Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2026, có hiệu lực từ ngày 01/01/2027, Luật Đất đai mới, Luật Giáo dục, Luật Di sản văn hóa chú trọng đến việc định hình rõ ràng hơn quyền của các tôn giáo.

Quốc hội và Chính phủ cũng đã ban hành các cơ chế phối hợp, giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành (đặc biệt là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) để hỗ trợ Giáo hội tổ chức các sự kiện lớn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi lễ tắm Phật.

"Tôi đánh giá rất cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong khối đại đoàn kết, thời gian qua đã đóng góp vào việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham gia tích cực các phong trào từ thiện, nhà đại đoàn kết, các lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, bão lũ", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, với uy tín của Hòa thượng Thích Trí Quảng sẽ lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng với các vị giáo phẩm, tăng ni, phật tử thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các đại biểu.

Nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam khi Giáo hội kỷ niệm 45 năm thành lập, tổ chức Đại hội Phật giáo các cấp và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Đại hội Phật giáo các cấp và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 thành công tốt đẹp; xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh, hội nhập và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam trân trọng cảm ơn những đánh giá tốt đẹp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nhấn mạnh trải qua 45 năm hình thành và phát triển, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đoàn kết tăng ni, phật tử, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng khẳng định thời gian tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục chung tay cùng các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trong xây dựng khối đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Đánh giá cao những chính sách được Quốc hội ban hành thời gian qua góp phần tháo gỡ điểm nghẽn để phát triển kinh tế - xã hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cho rằng, đây là những quyết sách hợp với lòng dân; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước sẽ phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, qua Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trân trọng chuyển lời thăm hỏi và kính chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước.