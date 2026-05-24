Dòng người cung rước kim thân Đức Phật, mừng Đại lễ Phật đản ở TP.HCM

Tối 24/5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ cung rước kim thân Đức Phật đản sinh và diễu hành kiệu hoa kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.
Đây là hoạt động thường niên mở đầu cho tuần lễ Phật đản TP.HCM, thu hút đông đảo Tăng Ni, Phật tử cùng người dân tham dự trong không khí trang nghiêm, thành kính hướng về ngày Đức Phật đản sinh.
Chương trình bắt đầu lúc 18h30 ngày 24/5 (mùng 8/4 âm lịch).
Sau nghi thức niêm hương cúng dường do chư tôn đức Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 chủ trì, tôn tượng Đức Phật sơ sinh được cung rước rời lễ đài tại tổ đình Ấn Quang để thăng long giá.
Nghi thức Mộc dục (Tắm Phật) theo truyền thống tại lễ đài chính Việt Nam Quốc Tự.
Đoàn nghi trượng cung rước cùng các kiệu hoa khởi hành từ tổ đình Ấn Quang đến lễ đài chính tại Việt Nam Quốc Tự.
Đoàn di chuyển qua các tuyến đường Sư Vạn Hạnh - Ngô Gia Tự - Lê Hồng Phong nối dài - 3 Tháng 2 trước khi tiến vào cổng chính Việt Nam Quốc Tự.
Hòa trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đoàn nghệ sĩ, đồng nam đồng nữ cùng hàng nghìn Phật tử, tín đồ và người dân thành kính tham gia cung rước kiệu Đức Phật đản sinh, thể hiện tinh thần tri ân, báo ân nhân ngày đản sinh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Năm nay, với sự thay đổi về địa giới hành chính, lần đầu tiên Phật giáo TP.HCM tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại 3 lễ đài chính vào các thời điểm khác nhau.
Bên cạnh lễ đài chính tại Việt Nam Quốc Tự, Đại lễ Phật đản tại chùa Hội An (phường Bình Dương) dự kiến diễn ra lúc 18h30 ngày 29/5.
Trong khi đó, lễ Phật đản tại khu Tam giác Bãi Trước (Nhà Truyền thống, số 1 Ba Cu, phường Vũng Tàu) sẽ được tổ chức lúc 17h30 ngày 28/5.