PVF vô địch giải U17 Quốc gia 2026

(VTC News) -

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, PVF nhanh chóng kiểm soát thế trận và liên tục tạo sức ép về phía khung thành U17 Huế. Những pha phối hợp tốc độ cùng khả năng tranh chấp quyết liệt giúp đội bóng này duy trì thế chủ động trong phần lớn thời gian thi đấu.

Phút 19, nỗ lực áp sát của Nam Hiếu khiến hàng thủ Huế lúng túng. Sau cú dứt điểm của cầu thủ này, thủ môn đối phương không thể bắt gọn bóng, tạo điều kiện để Đình Sơn có mặt đúng lúc, dễ dàng đệm bóng mở tỷ số cho PVF.

PVF (áo đỏ) vô địch giải U17 Quốc gia 2026.

Có bàn thắng dẫn trước, PVF tiếp tục duy trì sức ép với hàng loạt tình huống tấn công nguy hiểm. Trong khi đó, U17 Huế gặp nhiều khó khăn trước khả năng kiểm soát bóng và tổ chức lối chơi của đối thủ, đồng thời phải nhờ sự tập trung của hàng phòng ngự để tránh nhận thêm bàn thua trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, U17 Huế chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, điều đó cũng mở ra nhiều khoảng trống để PVF khai thác trong các tình huống chuyển đổi trạng thái. Phút 51, từ một pha đá phạt, thủ môn Huế không thể xử lý dứt điểm, tạo cơ hội để Sỹ Bách băng vào đá bồi, nhân đôi cách biệt.

Trong quãng thời gian còn lại, PVF tiếp tục làm chủ thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Đến phút 87, Sỹ Bách hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm ở góc hẹp, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng của Học viện PVF.

Đánh bại U17 Huế trong trận chung kết, U17 PVF chính thức trở thành nhà vô địch VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026. Đây cũng là lần thứ năm đội bóng này giành chức vô địch tại sân chơi U17 Quốc gia, khẳng định vị thế là một trong những trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu của bóng đá Việt Nam.