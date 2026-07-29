Nga truy nã quốc tế người đồng sáng lập Telegram

Theo Trung tâm Quan hệ công chúng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga, Pavel Durov bị truy tố theo Khoản 1.1 Điều 205.1 Bộ luật Hình sự Nga về tội hỗ trợ hoạt động khủng bố. FSB cho rằng ban điều hành Telegram đã không gỡ bỏ nhiều kênh, nhóm trò chuyện và chatbot bị phía Nga cáo buộc do các cơ quan đặc nhiệm Ukraine cùng các tổ chức khủng bố và cực đoan sử dụng để chuẩn bị, điều phối các hoạt động phá hoại, khủng bố và lừa đảo trực tuyến tại Nga, mặc dù đã nhận được nhiều yêu cầu từ cơ quan chức năng.

Nhà đồng sáng lập và CEO Telegram, Pavel Durov (Nguồn: Reuters)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết từ năm 2022 đến nay, Nga đã ghi nhận khoảng 153.000 vụ phạm tội có sử dụng Telegram, trong đó có nhiều vụ khủng bố và phá hoại. Theo cơ quan này, lực lượng an ninh cũng đã ngăn chặn 475 vụ tấn công khủng bố được cho là được chuẩn bị thông qua nền tảng Telegram. Cơ quan Giám sát Liên bang Nga về Truyền thông, Công nghệ thông tin và Truyền thông đại chúng cũng cho biết đã gửi hơn 150.000 yêu cầu đề nghị Telegram gỡ bỏ nội dung vi phạm nhưng không được thực hiện.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự Nga, tội danh hỗ trợ hoạt động khủng bố có khung hình phạt từ 8 đến 15 năm tù và có thể lên tới tù chung thân nếu có thêm các tình tiết tăng nặng hoặc bị truy tố theo các điều khoản khác.

Pavel Durov, 41 tuổi, là đồng sáng lập mạng xã hội VKontakte, được ví như “Facebook của Nga”, trước khi cùng anh trai sáng lập Telegram vào năm 2013. Năm 2014, Pavel Durov rời Nga sau khi từ chối cung cấp dữ liệu người dùng Ukraine của VK cho giới chức Nga. Telegram hiện có gần 1 tỷ người dùng trên toàn cầu và được sử dụng rộng rãi tại cả Nga và Ukraine, trong đó có các cơ quan nhà nước và quân đội.

Sau khi Nga mở cuộc điều tra hình sự vào tháng 2 năm nay, Pavel Durov cáo buộc Nga sử dụng vụ việc làm cái cớ để cấm hoàn toàn Telegram. Hiện Telegram và Pavel Durov chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông báo truy tố và truy nã quốc tế của phía Nga.