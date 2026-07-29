(VTC News) -

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 29/7

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Nam hôm nay 29/7 tiếp tục chịu ảnh hưởng của hình thái thời tiết gây mưa diện rộng. Nhiều địa phương tại Nam Bộ có mây, xuất hiện mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong đó một số nơi có thể ghi nhận mưa rất to trong thời gian ngắn.

Đợt mưa này không chỉ giúp nền nhiệt giảm so với những ngày nắng nóng trước đó mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại các khu vực đô thị, đặc biệt vào thời điểm mưa lớn kéo dài hoặc trùng với giờ cao điểm. Người dân cần chủ động theo dõi dự báo thời tiết để sắp xếp lịch trình di chuyển hợp lý.

Thời tiết Nam Bộ hôm nay: Nhiệt độ giảm, mưa lớn xuất hiện nhiều nơi

Toàn khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23-26°C, trong khi nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-31°C, một số nơi trên 31°C.

Do mây phát triển mạnh và mưa xuất hiện trên diện rộng, thời tiết trong ngày tương đối mát mẻ hơn so với những thời điểm nắng kéo dài. Tuy nhiên, độ ẩm không khí vẫn duy trì ở mức cao, khiến cảm giác oi bức có thể xuất hiện trong những khoảng thời gian ngớt mưa.

Mưa vừa đến mưa to kèm dông có thể xảy ra ở nhiều địa phương, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn dễ gây ngập cục bộ tại các tuyến đường thấp, khu dân cư trũng và ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân.

Gió tây nam cấp 2-3 tiếp tục hoạt động. Trong các cơn dông khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh, gây nguy hiểm đối với người đang làm việc ngoài trời, tàu thuyền hoạt động trên sông và các công trình tạm.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 29/7: Mưa lớn diện rộng, nguy cơ ngập úng

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 29/7

Tại TP.HCM, thời tiết trong ngày có nhiều mây, xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Một số khu vực có thể xảy ra mưa rất to, nhất là vào buổi chiều và tối.

Nhiệt độ thấp nhất tại thành phố dao động 24-26°C, trong khi mức cao nhất khoảng 29-31°C. Mức nhiệt không quá cao nhờ tác động của mưa, tạo cảm giác dễ chịu hơn vào nhiều thời điểm trong ngày.

Tuy nhiên, các cơn mưa lớn có thể khiến nhiều tuyến đường thường xuyên ngập nước như tại các quận trung tâm và khu vực cửa ngõ thành phố gặp khó khăn trong việc lưu thông. Người dân cần chủ động theo dõi tình hình thời tiết trước khi ra ngoài, đồng thời hạn chế đi qua các đoạn đường ngập sâu để đảm bảo an toàn.

Ngoài nguy cơ ngập úng, TP.HCM cũng được cảnh báo khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Người dân không nên trú mưa dưới cây xanh, biển quảng cáo hoặc gần các công trình đang thi công để hạn chế rủi ro.

Khuyến cáo ứng phó với mưa dông tại miền Nam

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, người dân Nam Bộ nên mang theo áo mưa, ô dù và các vật dụng chống nước khi ra ngoài. Những gia đình ở khu vực thấp trũng cần kiểm tra hệ thống thoát nước, chủ động kê cao tài sản nếu có nguy cơ ngập.

Người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ khi di chuyển dưới trời mưa, bật đèn chiếu sáng phù hợp và giữ khoảng cách an toàn với các xe khác. Trong trường hợp xuất hiện dông sét mạnh, nên tìm nơi trú ẩn kiên cố và tránh sử dụng các thiết bị điện ngoài trời.

Đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, người dân cần theo dõi sát diễn biến mưa để có phương án bảo vệ cây trồng, vật nuôi và hạn chế thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 29/7 cho thấy mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục xuất hiện trên diện rộng tại Nam Bộ, trong đó có nhiều nơi mưa rất to. TP.HCM cùng các tỉnh lân cận cần đề phòng nguy cơ ngập úng, lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân nên thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thời tiết và chủ động các biện pháp phòng tránh để đảm bảo an toàn trong sinh hoạt và đi lại.