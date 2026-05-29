Bắt nhóm nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng ở TP.HCM

Nhóm cướp táo tợn xông vào cướp tiệm vàng.

Liên quan vụ dùng búa cướp tiệm vàng ở TP.HCM, trưa 29/5, Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 6 nghi phạm và thu hồi số tài sản bị cướp để phục vụ điều tra.

Tổng giá trị vàng bạc, trang sức bị nhóm này cướp ước tính gần 800 triệu đồng.

2 kẻ dùng búa cướp tiệm vàng Kim Thành An Phú 2.

Trước đó, khoảng 13h ngày 26/5, một nhóm người đi trên 2 xe máy đến tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 trên đường D1 (khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM).

Tại đây, 2 kẻ xông vào bên trong, dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày rồi nhanh chóng lấy đi nhiều vàng bạc, trang sức. Vụ việc diễn ra chỉ trong thời gian ngắn, các nghi phạm hành động manh động khiến người dân xung quanh không kịp phản ứng.

Gây án xong, cả 2 lên xe do đồng bọn chờ sẵn bên ngoài rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh và triển khai các mũi truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong 24 giờ, lực lượng công an đã bắt giữ 6 nghi phạm liên quan vụ án, đồng thời thu hồi toàn bộ số tài sản bị cướp.

Công an TP.HCM đang tiếp tục lấy lời khai để làm rõ phương thức, thủ đoạn và vai trò của từng đối tượng.