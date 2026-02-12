Bắt nghi phạm cướp tiệm vàng ở TP.HCM

(VTC News) -

Thông tin từ Công an TP.HCM, đêm 11/2, Công an xã Hiệp Phước, đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố phối hợp với Công an xã Vĩnh Phước Tây - tỉnh Tây Ninh, đã bắt Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại tỉnh Tây Ninh) - nghi phạm cướp tiệm vàng sau gần 5 giờ gây án.

Trước đó, 19h tối 11/2, Nguyễn Thanh Hùng đi bộ đến tiệm vàng Kim Chi 2 ở đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước (TP.HCM) hỏi mua vàng. Khi chủ tiệm vàng đưa xem một nhẫn vàng 24K loại 2 chỉ, thì Hùng cầm nhẫn vàng bỏ chạy.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Hiệp Phước triển khai lực lượng xuống hiện trường. Lực lượng chức năng tập trung truy xét theo hướng tẩu thoát và hướng di chuyển của đối tượng đến và tẩu thoát khỏi tiệm vàng.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Hùng thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Các lực lượng tổ chức chốt chặn, vây bắt vì nghi vấn đối tượng đang trốn tại khu vực trường dạy lái xe và bãi xe ô tô. Đồng thời, lực lượng chức năng đã thu thập dấu vết, trích xuất camera an ninh để phân tích và cung cấp thông tin kịp thời cho công tác phối hợp truy vết điều tra.

Gần 5 giờ, Công an xã Hiệp Phước, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM và Công an xã Vĩnh Phước Tây đã bắt được Nguyễn Thanh Hùng, khi mang vàng bán lấy tiền và mua ma túy, đang sử dụng trái phép chất ma túy cùng 2 người khác.

Hùng khai dùng nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng công an trong quá trình tẩu thoát, như: đội nón rộng vành, đeo khẩu trang; mặc áo khoác để vào tiệm vàng...

Quá trình tẩu thoát thì vứt bỏ áo khoác và nón, chạy vào khu vực bãi xe ô tô, trèo tường xuống vườn dừa, đi qua nhà dân và tẩu thoát về hướng tỉnh Tây Ninh...

Theo Công an TP.HCM, việc phá nhanh vụ án ngay sát Tết góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương, thể hiện sự chủ động, quyết liệt của lực lượng công an trong phòng, chống tội phạm, giữ vững bình yên cho Nhân dân.