Viettel Store ưu đãi tới 68% nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

(VTC News) -

Tâm điểm là các mẫu smartphone mới kèm chính sách trả góp 0%, thu cũ đổi mới, tặng data 5G và quà tặng phụ kiện.

Ở phân khúc cao cấp, Samsung Galaxy Z Flip7 5G (12GB/256GB) có giá 21.990.000 đồng, hỗ trợ trả góp 0%. iPhone 17 bản 256GB giá 24.190.000 đồng, trả góp 0% đến 12 tháng. OPPO Reno15 F 5G giá 11.090.000 đồng, hỗ trợ thu cũ đổi mới trợ giá đến 2 triệu đồng và tặng 30GB data 5G Viettel. Honor X9d 5G giá 11.490.000 đồng, kèm bảo hành mở rộng 24 tháng, bảo hiểm rơi vỡ màn hình 6 tháng và ưu đãi giảm 700.000 đồng khi đổi điểm Viettel++.

Ở phân khúc tầm trung, Samsung Galaxy A56 5G giá 8.490.000 đồng; Xiaomi Redmi Note 15 giá 5.590.000 đồng, tặng combo SIM và gói data 5G150N trị giá 200.000 đồng, hỗ trợ trả góp 0%.

Phân khúc phổ thông có OPPO A6t (3.790.000 đồng), Vivo Y19S (3.520.000 đồng) tặng combo SIM và data 180.000 đồng, Tecno Spark 40 (2.890.000 đồng) và Nubia A56 (1.920.000 đồng).

Ngoài điện thoại, khách mua iPhone 17 Series có thể mua kèm Apple Watch SE 3 giá 7.190.000 đồng hoặc AirPods 4 khử ồn chủ động giá 3.790.000 đồng. Chương trình còn có ưu đãi “8/3 SIM chung đôi” giảm đến 25% cùng cơ hội trúng thẻ toàn năng giá trị lớn.

Chương trình diễn ra từ 5–10/03/2026 tại hệ thống Viettel Store trên toàn quốc.