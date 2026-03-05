Ứng dụng VNeID cập nhật danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

(VTC News) -

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang bước vào giai đoạn nước rút.

Năm nay, lần đầu tiên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID được triển khai nhằm phục vụ cho công tác bầu cử diễn ra chặt chẽ, chuẩn xác và minh bạch.

Hiện ứng dụng VNeiD đã cập nhật danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Mỗi ứng cử viên đã hiển thị đầy đủ các trường thông tin như: họ và tên; ngày sinh; trình độ giáo dục phổ thông; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, chức vụ...

Đây là những thông tin cá nhân cơ bản, đúng quy định pháp luật của các ứng cử viên để các cử tri tìm hiểu cho đợt bỏ phiếu bầu cử sắp tới.

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI hiển thị trên VNeID. (Ảnh: MH)

Ngoài danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026 - 2031, Bộ Công an đang tiếp tục rà soát và đăng tải danh sách người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, đại biểu HĐND cấp xã trong đợt bầu cử này để phục vụ cử tri toàn quốc.

Cùng với đó, theo quy định hiện nay, công dân có quyền đăng ký bỏ phiếu ở nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Do đó, trên VNeID, C06 đã thiết kế chức năng để công dân có thể chọn đăng ký bỏ phiếu ở nơi thường trú hoặc tạm trú. Sau khi công dân đăng ký, các yêu cầu sẽ được đẩy vào phần mềm quản lý cử tri.

Thay vì phải đi lại nhiều lần, chỉ với vài phút thao tác trên VNeID, cử tri có thể dễ dàng kiểm tra chính xác thông tin, địa điểm bỏ phiếu của cá nhân.

Ngoài ra, cử tri có thể chủ động thay đổi nơi bỏ phiếu nếu có nhu cầu. Tính năng này rất tiện lợi cho cử tri đang sinh sống và làm việc xa quê.

Đồng thời, cử tri có thể chủ động cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, thường xuyên kiểm tra thông tin để tham gia bầu cử đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm. Qua đó, việc này giúp góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật.

Cử tri có nhu cầu bỏ phiếu tại địa phương khác nơi thường trú hoặc tạm trú cần đáp ứng điều kiện đã được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Việc đăng ký chỉ được thực hiện trước ngày bầu cử theo thời hạn quy định, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc chốt danh sách cử tri.